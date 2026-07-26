El atleta mexicano conocido como 'Torito' se consagró como el campeón de los jóvenes del tour más demandante y extremo del ciclismo mundial

Inicio / Deportes / Isaac del Toro gana primer podio mexicano en Tour de Francia 2026

Isaac del Toro graba su nombre con letras de bronce en el Tour de Francia al conseguir el tercer lugar de la clasificación general de la edición 2026, un hecho totalmente inédito para la historia del ciclismo en el país.

Esta hazaña la logró después de recorrer 3,289 kilómetros en un tiempo total de 73 horas, 3 minutos y 26 segundos. Mientras que en la etapa final del gran Tour de Francia 2026, la cual fue recortada a 89 kilómetros, hizo un tiempo total de 1 hora, 2 minutos y 42 segundos.

"Torito" se consagró como campeón de los jóvenes al correr a lo largo de 13 etapas con el maillot blanco. Las primeras fases fueron de la 4 a la 9; después la recuperó en la 15 y permaneció con él hasta la carrera final.

Esta es la primera vez en que un mexicano se consagra como uno de los primeros tres lugares de esta demandante carrera.

Según los libros de la historia del ciclismo en México, solo dos atletas más lograron participar en un Tour de Francia. El primero fue Raúl Alcalá, quien logró estar en el 8.° lugar en las ediciones de 1989 y 1990.

Mientras que la mejor actuación de Miguel Arroyo la consiguió en 1994 al posicionarse en el 48.° lugar de la clasificación general de ese año.

Así fue el desempeño de Isaac del Toro durante el Tour de Francia

Este Tour de Francia 2026 inició el sábado 4 de julio de 2026 con la Etapa 1, una contrarreloj por equipos de 19.6 kilómetros disputada en Barcelona para concluir por las calles de Francia. A continuación te presentamos el desempeño durante estas más de tres semanas de competencia:

Etapa 1 : 22 min 13 seg (6° lugar)

: 22 min 13 seg (6° lugar) Etapa 2 : 3 hrs 40 min 1 seg (1° lugar)

: 3 hrs 40 min 1 seg (1° lugar) Etapa 3 : 4 hrs 45 min 15 seg (9° lugar)

: 4 hrs 45 min 15 seg (9° lugar) Etapa 4 : 4 hrs 23 min 44 seg (34° lugar)

: 4 hrs 23 min 44 seg (34° lugar) Etapa 5 : 3 hrs 29 min 21 seg (32° lugar)

: 3 hrs 29 min 21 seg (32° lugar) Etapa 6 : 4 hrs 34 min 45 seg (3° lugar)

: 4 hrs 34 min 45 seg (3° lugar) Etapa 7 : 3 hrs 44 min 20 seg (57° lugar)

: 3 hrs 44 min 20 seg (57° lugar) Etapa 8 : 3 hrs 52 min 50 seg (46° lugar)

: 3 hrs 52 min 50 seg (46° lugar) Etapa 9 : 3 hrs 27 min 57 seg (13° lugar)

: 3 hrs 27 min 57 seg (13° lugar) Etapa 10 : 3 hrs 59 min 39 seg (8° lugar)

: 3 hrs 59 min 39 seg (8° lugar) Etapa 11 : 3 hrs 10 min 6 seg (49° lugar)

: 3 hrs 10 min 6 seg (49° lugar) Etapa 12 : 3 hrs 38 min 53 seg (58° lugar)

: 3 hrs 38 min 53 seg (58° lugar) Etapa 13 : 4 hrs 14 min 30 seg (39° lugar)

: 4 hrs 14 min 30 seg (39° lugar) Etapa 14 : 4 hrs 45 seg (2° lugar)

: 4 hrs 45 seg (2° lugar) Etapa 15 : 4 hrs 23 min 15 seg (3° lugar)

: 4 hrs 23 min 15 seg (3° lugar) Etapa 16 : 33 min 40 seg (5° lugar)

: 33 min 40 seg (5° lugar) Etapa 17 : 3 hrs 49 min 59 seg (52° lugar)

: 3 hrs 49 min 59 seg (52° lugar) Etapa 18 : 4 hrs 30 min 56 seg (17° lugar)

: 4 hrs 30 min 56 seg (17° lugar) Etapa 19 : 3 hrs 20 min 38 seg (7° lugar)

: 3 hrs 20 min 38 seg (7° lugar) Etapa 20 : 5 hrs 44 seg (5° lugar)

: 5 hrs 44 seg (5° lugar) Etapa 21: 1 hrs 2 min 42 seg (° lugar)

Pogačar, hermano, ya eres mexicano

Durante la celebración, Isaac del Toro reconoció el apoyo brindado por el esloveno Tadej Pogačar durante toda la carrera. Afirmó que si llegara a conseguir el 1% de lo logrado, se sentiría realizado.

"Si consigo el 1% de lo que él ha logrado ya estaría satisfecho. Es algo increíble, me siento un privilegiado en este equipo. Es increíble poder estar en esta situación. Somos grandes compañeros. Él ha sacado lo mejor de mí estos últimos años y esta última semana en el Tour me ha ayudado mucho".

Mientras el esloveno se encaminó a su quinto título en la Grande Boucle, el mexicano firmó la mejor actuación de un ciclista nacional en la historia de la competencia al finalizar tercero en la clasificación general y conquistar el maillot blanco como mejor joven.

Desde los primeros días de carrera quedó claro que la relación entre ambos iba más allá de la estrategia.

En la tercera etapa, Del Toro trabajó en el ascenso final para preparar el ataque de Pogačar, quien posteriormente reconoció que el esfuerzo del mexicano fue determinante para quedarse con la victoria.

Esa estrategia permitió que ambos cruzaran la meta con sus objetivos prácticamente asegurados: Pogačar encaminado a un nuevo campeonato y Del Toro a convertirse en el primer mexicano en subir al podio final del Tour de Francia.

Por su parte, Pogačar celebró que el UAE Team Emirates lograra colocar a dos corredores en el podio de la clasificación general y calificó ese resultado como un momento "indescriptible", al destacar el crecimiento mostrado por Del Toro a lo largo de la competencia.

UAE Team Emirates se siente orgulloso de 'El Torito'

El equipo del mexicano publicó un emotivo mensaje en donde expresaba su orgullo por el camino en el que acompañaron al mexicano en esta prestigiosa carrera.

"Tras una increíble carrera a lo largo de las tres semanas desde Montjuïc hasta Montmartre, Isaac se convierte en el primero 🇲🇽 en terminar en el podio del Tour de Francia. La clasificación del mejor joven es suya, al igual que la camiseta blanca 🦅 Historia hecha. ¡Estamos tan orgullosos de ti, Torito!"

Third overall at @LeTour on debut, @ISAACDELTOROx1 🐂🤍



After an incredible ride throughout the three weeks from Montjuïc to Montmartre, Isaac becomes the first 🇲🇽 to finish on the Tour de France podium.



The best young rider classification is his, as is the White Jersey 🦅… pic.twitter.com/w2mdrA3mWt — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 26, 2026

Claudia Sheinbaum felicita a Isaac del Toro

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al ciclista mexicano por este enorme logro.

Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. 🇲🇽🚴‍♂️



Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad.



México se… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 26, 2026

Destacó la hazaña después de que "Torito" se convirtiera en el primer mexicano en subir al podio de esta demandante competencia.

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