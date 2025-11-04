Cerrar X
Deportes

Fuerza Regia hace la ‘diablura’ y toma ventaja en la Gran Final

La quinteta regia se va arriba 1-0 en la lucha por el título de la LNBP 2025 al vencer de visita a Diablos Rojos de México en la CDMX

  • 04
  • Noviembre
    2025

Ciudad de México.- Fuerza Regia quiere ganar un sexto cetro en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Y esto lo demostró anoche, al ganar 96-75 ante Diablos Rojos el Juego 1 de la Gran Final, en los Playoffs de la Temporada 2025 de la LNBP.

El duelo se llevó a cabo en la duela del Gimnasio Juan de la Barrera en la CDMX.

El Juego 2 será este martes a las 20:15 horas en el mismo escenario.

Con la victoria, la quinteta de la Sultana del Norte se pone arriba 1-0 en la confrontación, que es a ganar cuatro de siete encuentros.

Desde el primer cuarto, los del Cerro de La Silla dejaron en claro que querían la victoria al ganar 24-23 los primeros 15 minutos.

En el segundo cuarto, los de Nuevo León 31-12, para irse al descanso con ventaja de 55-35 en el score.

El tercer cuarto fue más parejo, al quedar 21-21, pero la ventaja seguía siendo para los del Cerro de La Silla.

El último período quedó 20-19 en favor de ‘La Fuerza’ , que no perdió uno sólo de los cuartos del duelo ante los capitalinos, que son los actuales monarcas del certamen.

Ficha

Basquetbol
LNBP 2025
Playoffs
La Final
Juego 1
Diablos Rojos 75-96 Fuerza Regia
(Serie: 1-0, favor Fuerza Regia)
Gimnasio Juan de la Barrera
Ciudad de México

  • El Juego 2 es este martes a las 20:15 horas en el mismo escenario.
  • La batalla es a ganar cuatro de siete encuentros.

