La quinteta regia venció en tiempo extra a Soles de Mexicali y completó la barrida en la serie inaugural disputada en la Arena Mobil

Inicio / Deportes / Arranca Fuerza Regia con paso perfecto en la LNBP 2026

Fuerza Regia inició con marca perfecta la Temporada 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP al derrotar 95-89, en tiempo extra, a Soles de Mexicali, con lo que completó la barrida en la serie inaugural celebrada en la Arena Mobil.

El conjunto dirigido por José Neto tuvo que extender el encuentro luego de que la visita igualara el marcador en el último cuarto, pero respondió con una sólida actuación defensiva en el periodo adicional para asegurar su segundo triunfo consecutivo.

NOS LLEVAMOS LA SERIE!! EL CAMPEÓN ESTÁ DE REGRESO!!#TodosSomosFuerza pic.twitter.com/HITXXzrdIc — Fuerza Regia (@Fuerza_Regia) July 27, 2026

Remonta y resuelve en el alargue

Soles tomó ventaja de 26-25 al finalizar el primer periodo, pero Fuerza Regia respondió antes del descanso con un parcial de 29-17 para irse al medio tiempo arriba 54-43.

La quinteta regiomontana mantuvo la ventaja durante el tercer cuarto y llegó al último episodio con marcador de 72-63. Sin embargo, Mexicali reaccionó con 26 puntos en el cierre del tiempo regular para igualar el encuentro 89-89 y enviar la definición al tiempo extra.

En los cinco minutos adicionales, Fuerza Regia dejó sin anotaciones a su rival y consiguió seis puntos para sellar el triunfo por 95-89.

Anderson lidera la ofensiva

Alphonso Anderson fue la figura del encuentro al registrar 27 puntos, siete rebotes y cuatro triples. Además, encestó 10 de sus 17 tiros de campo y concluyó con una valoración de +17.

Wayne Langston aportó 15 unidades, mientras que Avry Holmes rozó el triple-doble con nueve puntos, ocho rebotes y nueve asistencias.

También destacaron Daniel Bejarano, con nueve rebotes, tres robos y un bloqueo; Fabián Jaimes, con ocho puntos, cinco rebotes y dos bloqueos; Jimond Ivey, con ocho unidades y cuatro asistencias; y Josué Andriassi, quien sumó siete puntos.

Buen inicio para el equipo regio

La banca de Fuerza Regia aportó 57 puntos para sostener el ritmo durante los 45 minutos de juego. En conjunto, el equipo terminó con 41 rebotes, 21 asistencias, nueve recuperaciones, cuatro bloqueos y apenas 12 pérdidas de balón.

Además, registró una efectividad de 47.89 por ciento en tiros de campo y de 56.82 por ciento en lanzamientos de dos puntos para cerrar con éxito su primera serie de la campaña y comenzar la temporada con dos victorias frente a su afición.