La quinteta de Monterrey cae 90-85 ante Aguascalientes, donde ambos conjuntos se enfrentarán hoy viernes en el segundo duelo de la serie

Inicio / Deportes / Fuerza Regia sufre su primera derrota de la temporada

Fuerza Regia protagonizó un duelo intenso y de alta exigencia frente a Panteras de Aguascalientes, que terminó con marcador de 90-85 a favor de los locales en el Auditorio Hermanos Carreón, dentro de la Temporada 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP.

El equipo regiomontano llegó a este compromiso tras iniciar la campaña con dos victorias sobre Soles de Mexicali en la Arena Mobil durante el fin de semana anterior, resultados que le permitieron comenzar la temporada con paso firme antes de afrontar su primera gira del calendario.

Después de un primer cuarto complicado, Fuerza Regia ajustó en ambos lados de la cancha y respondió con intensidad para recortar la desventaja.

Con una sólida reacción colectiva, el conjunto visitante se mantuvo en la pelea por el triunfo hasta los últimos minutos del encuentro.

Daniel Bejarano encabezó el ataque con un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes. Wayne Langston aportó 17 unidades, siete rebotes y cinco asistencias, mientras que Avry Holmes colaboró con 11 puntos y cinco asistencias. Alphonso Anderson y Elijah Thomas sumaron 10 puntos cada uno, y Jimond Ivey agregó nueve unidades y ocho asistencias, destacando como uno de los principales generadores ofensivos del equipo.

En el rubro colectivo, Fuerza Regia registró un 46.3 % de efectividad en tiros de campo, repartió 28 asistencias y capturó 39 rebotes, cifras que reflejan la competitividad mostrada durante los 40 minutos de juego.

La actividad continuará este viernes en el Auditorio Hermanos Carreón, donde Fuerza Regia buscará igualar la serie frente a Panteras de Aguascalientes antes de regresar a Monterrey.