Cerrar X
G5_S_La_CUXEAA_0_E94_451a89912e
Deportes

Fuerza Regia la hace de emoción: buscará coronarse el lunes 

Monterrey pierde el Juego 4 de la Final de los Playoffs de la Temporada 2025 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional ante Diablos Rojos de México 

  • 08
  • Noviembre
    2025

Fuerza Regia no pudo barrer a Diablos Rojos, mucho menos coronarse la noche de este sábado al caer 90-75 en el Juego 4 de los Playoffs de la Temporada 2025 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), en la duela de 'La Fortaleza' del Gimnasio Nuevo León Unido. 

De esta forma,  habrá un Juego 5 este lunes a las 20:00 horas en el mismo escenario, ubicado en la avenida Manuel L. Barragán.

De no ganar los del Cerro de La Silla este lunes, la serie se trasladará a la capital del país jueves y viernes para un posible Juego 6 y 7 a las 20:15 horas.

El primer cuarto finalizó 30-14 en favor de los capitalinos, que aprovecharon su buena puntería, quedarse con gran cantidad de rebotes y las fallas a la ofensiva de los de la Sultana del Norte.

Fuerza Regia

El segundo cuarto terminó 24-17 en favor de la quinteta de la CDMX, que se fue al descanso con un acumulado a favor de 54-31.

Esto no apagaba la euforia de los aficionados regiomontanos, que no dejaban de apoyar a los locales en todo momento, pese a la desventaja de 23 unidades al medio tiempo.

Los locales ganaron 21-18 el tercer período, pero no les alcanzó para acercarse en el score, porque el acumulado indicaba 72-52 en favor de los pintos para el inicio del último cuarto.

El último período lo ganó 23-18 Fuerza Regia, pero no fue suficiente para evitar la diablura del rival.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G4p_Hmke_WIA_At_M7_I_fdde582618
Buscará Fuerza Regia título de la LNBP ante Diablos
El_espanol_Pierre_Oriola_llega_como_nuevo_refuerzo_a_Fuerza_Regia_6f229b59ac
El español Pierre Oriola llega como nuevo refuerzo a Fuerza Regia
nota_deportes_fuerza_regia_dd10e7f1fa
Fuerza Regia arranca el camino hacia la Gran Final de la LNBP
publicidad

Últimas Noticias

america_femenil_906605da3f
América golea a Rayadas y avanza a las semifinales
escena_lolita_cortes_c41db0b64b
Decide Lolita Cortés abandonar 'La Granja VIP'
Whats_App_Image_2025_11_09_at_9_02_34_PM_d627bad312
Entrega Santa Catarina más de 1,300 aparatos de movilidad
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×