Fuerza Regia la hace de emoción: buscará coronarse el lunes 

Fuerza Regia no pudo barrer a Diablos Rojos, mucho menos coronarse la noche de este sábado al caer 90-75 en el Juego 4 de los Playoffs de la Temporada 2025 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), en la duela de 'La Fortaleza' del Gimnasio Nuevo León Unido.

De esta forma, habrá un Juego 5 este lunes a las 20:00 horas en el mismo escenario, ubicado en la avenida Manuel L. Barragán.

De no ganar los del Cerro de La Silla este lunes, la serie se trasladará a la capital del país jueves y viernes para un posible Juego 6 y 7 a las 20:15 horas.

El primer cuarto finalizó 30-14 en favor de los capitalinos, que aprovecharon su buena puntería, quedarse con gran cantidad de rebotes y las fallas a la ofensiva de los de la Sultana del Norte.

El segundo cuarto terminó 24-17 en favor de la quinteta de la CDMX, que se fue al descanso con un acumulado a favor de 54-31.

Esto no apagaba la euforia de los aficionados regiomontanos, que no dejaban de apoyar a los locales en todo momento, pese a la desventaja de 23 unidades al medio tiempo.

Los locales ganaron 21-18 el tercer período, pero no les alcanzó para acercarse en el score, porque el acumulado indicaba 72-52 en favor de los pintos para el inicio del último cuarto.

El último período lo ganó 23-18 Fuerza Regia, pero no fue suficiente para evitar la diablura del rival.

