'Gabigol' rechaza jugar en Rayados, se queda en Brasil

Pese al gran interés en el atacante carioca y la disposición de hacer una fuerte inversión en su fichaje, Rayados se quedaría sin poder hacerse de los servicios de brasileño Gabriel Barbosa, quien ya tiene definido su futuro.

Pese a las fuertes propuestas económicas de “La Pandilla” y de varios equipos del futbol de Arabia, ‘Gabigol’ habría decidido permanecer en su país.

Fue en las últimas horas que la presa brasileña dio a conocer que Gabriel Barbosa, tiene un acuerdo de palabra con Cruzeiro, con quien se incorporaría para la temporada de 2025.

‘Gabigol’ firmaría como agente libre después de terminar su contrato con su actual club, Flamengo y descartaría la opción de disputar el súper Mundial de Clubes con Monterrey para permanecer en el Brasileirao.

Gabigol quer ir para o Cruzeiro e está decidido a não renovar mais com o Flamengo.



O atacante deseja cumprir sua palavra com o clube mineiro e não pensa mais em ficar no Rubro-Negro, mesmo que o Fla ofereça um contrato de 4 anos.



