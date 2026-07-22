Gilberto Mora se convierte en el jugador más caro de la Liga MX

Con apenas 17 años, el mediocampista alcanzó un valor de mercado de 25 millones de euros, convirtiéndose en el jugador más valioso en la historia de la Liga MX

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Gilberto Mora continúa rompiendo barreras dentro del futbol mexicano. A sus 17 años, el mediocampista se convirtió en el jugador con mayor valor de mercado en la historia de la Liga MX al alcanzar una cotización de 25 millones de euros, según la última actualización de Transfermarkt.

La cifra coloca al seleccionado mexicano por encima de cualquier otro futbolista que haya militado en el campeonato nacional y confirma el impacto que tuvo su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El crecimiento de Mora en el mercado internacional fue acelerado. Apenas en mayo pasado, el futbolista estaba valuado en 10 millones de euros, pero su desempeño con la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ provocó un incremento histórico en su cotización.

Durante la justa mundialista, el juvenil disputó 213 minutos y dejó muestras de la calidad que lo ha convertido en una de las grandes apuestas del futbol mexicano para los próximos años.

Su capacidad para asumir protagonismo en escenarios de máxima exigencia llamó la atención de visores, directivos y clubes de distintas ligas europeas.

Europa sigue de cerca a la joya mexicana

El crecimiento deportivo de Gilberto Mora no ha pasado desapercibido fuera de México. Diversos reportes apuntan a que varios clubes europeos monitorean su evolución y analizan una posible incorporación a corto plazo.

Entre los equipos que han sido vinculados con el mediocampista destaca el Borussia Dortmund, institución alemana reconocida por desarrollar jóvenes talentos y proyectarlos al máximo nivel del futbol internacional.

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El interés europeo ha aumentado conforme el jugador suma experiencia y consolida su presencia tanto en la Liga MX como en la Selección Mexicana.