Gilberto Mora supera en seguidores a toda la Liga MX

Con 6.3 millones de seguidores en sus redes sociales, el mediocampista de 17 años ya supera a todos los clubes de la Liga MX en plataformas digitales

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Gilberto Mora alcanzó los 6.3 millones de seguidores en redes sociales, una cifra que lo coloca por encima de todos los clubes de la Liga MX en presencia digital.

A sus 17 años, el mediocampista de la Selección Mexicana se convirtió en uno de los futbolistas con mayor crecimiento de audiencia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y ahora presume una comunidad digital superior a la de las instituciones más populares del país.

La actuación de Mora con el Tri provocó una auténtica explosión en redes sociales. Durante el torneo sumó 3.55 millones de nuevos seguidores, una cifra que lo ubicó como el segundo futbolista con mayor crecimiento digital de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Solo el noruego Erling Haaland registró un aumento superior, al incorporar 11.83 millones de seguidores durante la competencia.

Mientras México avanzaba en el torneo y el nombre de Gilberto Mora aparecía cada vez con más frecuencia en medios internacionales, millones de aficionados comenzaron a seguir de cerca cada uno de sus movimientos dentro y fuera de la cancha.

Por encima de los gigantes del futbol mexicano

Lo más llamativo del fenómeno es que el joven futbolista ya supera en redes sociales a todos los clubes de la Liga MX.

Equipos con décadas de historia, millones de aficionados y una fuerte presencia mediática han quedado por detrás de la nueva joya del futbol mexicano, cuyo crecimiento se aceleró gracias a sus actuaciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.