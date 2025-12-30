Gilberto Mora se mete al Top 3 de los más valiosos de la Liga MX

El canterano de Xolos de Tijuana continúa su ascenso meteórico en el futbol mexicano y ya comparte estatus con figuras consolidadas del torneo.

Con apenas 17 años, Gilberto Mora sigue acaparando reflectores.

El mediocampista originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se consolidó como titular en los Xolos de Tijuana durante 2025, año en el que mostró un crecimiento acelerado que se reflejó tanto en la Liga MX como a nivel internacional.

Ascenso en su valor de mercado

De acuerdo con el portal especializado, Mora inició el año con un valor de 4.5 millones de euros y, gracias a sus actuaciones, logró elevarlo hasta los 10 millones de euros, más del doble en apenas 12 meses.

Este incremento lo coloca entre los tres futbolistas más valiosos del futbol mexicano.

El juvenil de Tijuana comparte valoración con el francés Allan Saint-Maximin, del América, quien vio reducido su precio de 13 a 10 millones de euros, y con Alexis Vega, atacante del Toluca, también tasado en 10 millones.

Proyección internacional

En enero de 2025, Mora fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana mayor, donde se ganó la confianza del técnico Javier Aguirre.

Posteriormente brilló en la Copa del Mundo Sub-20, torneo en el que fue una de las figuras y atrajo el interés internacional.

Gracias a su rendimiento, Gilberto Mora se ubica entre los 10 jugadores Sub-17 más valiosos del mundo y ha sido relacionado con clubes como el Real Madrid y el Barcelona, lo que refuerza su proyección como una de las joyas del futbol mexicano.

Otros jugadores destacados

En el listado de futbolistas mejor valuados de la Liga MX también aparecen Marcel Ruiz (Toluca) y Erik Lira (Cruz Azul), ambos con 9 millones de euros, además de Ángel Correa (Tigres) con el mismo valor y Germán Berterame (Monterrey) con 8.5 millones.

Comentarios