Gilberto Mora se baja de la Selección por lesión

El lugar de Mora en la Selección será ocupado por Alexis Gutiérrez, mediocampista del América quien ha quedado a deber con las "Águilas"

  • 20
  • Enero
    2026

Faltando dos días para que se celebre el amistoso entre México y su símil de Panamá, la Dirección de Selecciones Nacionales informó de una dura baja para este encuentro.

Se trata de Gilberto Mora, quien presentó molestias luego de su participación en el inicio del Clausura 2026, pues ya es uno de los pilares de Xolos, por lo que es uno de los jugadores que más golpes recibe en la Liga.

Ante esto, el cuerpo técnico de Javier Aguirre decidió enviarlo de regreso a Tijuana para que lleve a cabo su recuperación en las instalaciones del club, mientras que su lugar será ocupado en la convocatoria por Alexis Gutiérrez del América.

Una baja de peso

El juvenil de apenas 17 años se volvió un jugador muy importante para el "Vasco", quien confió en él para llamarlo directamente a Selección Mayor, donde también es habitual dentro del campo, incluso siendo uno de los más peligrosos a la ofensiva.

Por su parte, durante este inicio de campaña en "La Jauría", Washington Sebastián Abreu decidió dosificar los minutos de su joven estrella, justamente buscando prevenir sobrecargas musculares, debido a la alta cantidad de minutos que ha disputado Mora durante el último año.

¿Llenará sus zapatos?

El anuncio de que Alexis Gutiérrez tomará el lugar de Gilberto en la convocatoria no cayó nada bien en la afición del Tri, pues durante su paso con el América, el mediocampista ha dejado mucho qué desear, pues se nota muy diferente al jugador que fue importante con Cruz Azul en 2024 y por el que se pagó mucho dinero.

Gilberto Mora

Incluso dejando de lado el momento futbolístico, el perfil de Alexis es muy diferente, pues es un jugador que tiende a estar más en medio campo, incluso tomando tareas defensivas; mientras que Mora es totalmente ofensivo y mucho más desequilibrante.

¿Cuándo juega México?

El primero de los amistosos de la Selección será ante Panamá, el cual se celebrará este jueves 22 de enero a las 19:00 horas, mientras que el segundo será ante Bolivia el domingo 25 de enero a las 13:30 horas.

Ambos se podrán seguir mediante la señal de Azteca 7.


