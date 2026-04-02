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Feyenoord sigue de cerca a cuatro mexicanos de la Liga MX

El club neerlandés observa a Erik Lira, Ozziel Herrera, el 'Tala' Rangel y Gilberto Mora por su proyección, pero los altos costos frenan posibles fichajes

  • 02
  • Abril
    2026

El interés por jugadores mexicanos de la Liga MX volvió a tomar fuerza, ahora con el Feyenoord de Países Bajos.

De acuerdo al diario Récord, el país rojiblanco sigue de cerca a varios jugadores de la liga debido a su rendimiento reciente; sin embargo, la situación está lejos de concretarse en negociaciones formales. 

El medio señala que los jugadores que estaría siguiendo el conjunto neerlandés serían Erik Lira, Ozziel Herrera, Raúl "Tala" Rangel y la joven promesa Gilberto Mora.

El interés del Feyenoord se habría dado por las condiciones de los tres jugadores, además de su proyección a futuro.

Este interés también responde a una estrategia habitual del futbol de Países Bajos, el cual se sabe que apuesta por el talento joven con potencial de crecimiento y proyección internacional.

En este sentido, los jugadores de Cruz Azul, Tigres, Chivas y Tijuana encajaron en dicho perfil. Destacando por su regularidad y desarrollo en el futbol mexicano.

Sin embargo, este interés se mantiene únicamente en fase de observación, pues aunque el equipo de Rotterdam valoró con positividad a los jugadores, de momento no existe ninguna oferta formal por ellos.

Uno de los factores que frenó cualquier avance fue el alto costo de los futbolistas, una situación que en repetidas ocasiones ha complicado la salida hacia el futbol europeo, especialmente a ligas que suelen apostar por fichajes más accesibles.


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