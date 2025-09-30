Cerrar X
Deportes

Golea Madrid 5-0 al Kairat con triplete de Mbappé en Champions

El Real Madrid goleó 0-5 al Kairat Almaty en la Champions League con un triplete de Kylian Mbappé, quien ya suma cinco tantos en dos jornadas

  • 30
  • Septiembre
    2025

El Real Madrid cumplió con su papel de favorito en la segunda jornada de la Champions League 2025 tras imponerse con un contundente 0-5 al Kairat Almaty en Kazajistán.

La figura indiscutible fue Kylian Mbappé, autor de un triplete que confirmó su gran estado de forma.

El viaje de más de 8 mil kilómetros no mermó al conjunto de Carlo Ancelotti, que dominó a placer ante un rival combativo pero muy limitado en recursos.

Un primer tiempo engañoso

Pese a que el Madrid generó numerosas ocasiones, la primera parte terminó con un corto 0-1 gracias a un penalti convertido por Mbappé en el minuto 25.

El Kairat resistía con entusiasmo, aunque la diferencia futbolística era evidente.

El segundo tiempo fue un monólogo

Tras el descanso, los blancos ajustaron la puntería y plasmaron en el marcador la superioridad mostrada en el campo. Mbappé completó su triplete con goles en el 52 y 73, alcanzando así cinco tantos en dos partidos de Champions.

La goleada se amplió en los minutos finales: Eduardo Camavinga marcó en el 83 tras una espectacular jugada desde su propio campo y Brahim Díaz selló el 0-5 con un remate preciso.

El Madrid se sacude la derrota en el derbi

El triunfo llega como bálsamo tras la dolorosa derrota en LaLiga ante el Atlético de Madrid.

Con esta victoria, el Real Madrid suma seis puntos en dos jornadas de la UEFA Champions League y muestra una versión sólida, con Mbappé en su mejor momento desde que llegó al club.


Comentarios

