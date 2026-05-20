Aston Villa golea al Freiburg y obtiene la Europa League

El Aston Villa volvió a la élite del futbol europeo tras conquistar la UEFA Europa League 2026 luego de imponerse con autoridad 3-0 al Freiburg en la final disputada en Estambul, en una noche que consolidó todavía más la leyenda de Unai Emery en el torneo continental.

Ante miles de aficionados ingleses y con la presencia del príncipe William en las tribunas del Estadio Tupras, el conjunto de Birmingham puso fin a una sequía de tres décadas sin títulos importantes y volvió a levantar un campeonato europeo 44 años después.

Unai Emery agranda su legado europeo

La final volvió a confirmar el dominio de Unai Emery en la Europa League, competición en la que ya es considerado el entrenador más exitoso de la historia.

Con el triunfo sobre el Freiburg, el estratega español conquistó su quinta Europa League, ampliando el récord que comenzó a construir con el Sevilla entre 2014 y 2016 y que posteriormente reforzó con el Villarreal en 2021.

Ahora, Emery llevó al Aston Villa a conquistar un título continental que el club inglés perseguía desde hace décadas, consolidando además el crecimiento deportivo del equipo desde su llegada al banquillo.

Aston Villa resolvió la final antes del descanso

El conjunto inglés tomó el control del encuentro desde la primera mitad y logró reflejarlo rápidamente en el marcador gracias a dos goles que marcaron el rumbo de la final.

Youri Tielemans abrió el marcador al minuto 40' con una brillante definición tras una jugada a balón parado, mientras que el argentino Emiliano Buendía amplió la ventaja con un disparo colocado desde fuera del área antes del descanso en el minuto 45+2.

En la segunda mitad, Morgan Rogers sentenció el encuentro con el tercer gol de la noche al minuto 57 y terminó convirtiéndose en una de las figuras del partido.

El Freiburg intentó reaccionar durante algunos tramos del encuentro, pero terminó ampliamente superado por el orden táctico y la intensidad del Aston Villa.

Villa rompe sequía histórica de títulos

La conquista de la Europa League representó el primer gran campeonato del Aston Villa desde la Copa de la Liga inglesa obtenida en 1996.

Además, el club volvió a celebrar un título continental desde 1982, año en el que conquistó la Copa de Europa y posteriormente la Supercopa de Europa.

La coronación también aseguró la presencia del equipo inglés en la próxima edición de la Supercopa de Europa, donde enfrentará al campeón de la UEFA Champions League.

Freiburg cierra histórica campaña europea

Del otro lado, el Freiburg disputó la primera final continental de su historia, culminando una campaña que representó uno de los mayores logros deportivos del club alemán.

Hace apenas una década, el equipo militaba en la segunda división alemana y ahora logró instalarse en una final europea, aunque terminó siendo ampliamente superado por el conjunto dirigido por Emery.

La afición del Aston Villa convirtió el cierre de la noche en una auténtica celebración en Estambul, mientras el club inglés regresó oficialmente a la aristocracia del futbol europeo.





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