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Graham Potter niega que Suecia sea el favorito ante Túnez

El estratega descartó los análisis que colocan al cuadro tunecino como el rival más débil de un sector que también comparten con dos potencias

  • 13
  • Junio
    2026

En la víspera de su debut en la Copa del Mundo 2026, la selección de Suecia ha preferido mantener los pies sobre la tierra. El técnico británico Graham Potter compareció este sábado ante los medios de comunicación y rechazó categóricamente que su escuadra cargue con el cartel de favorita para el encuentro de este domingo ante Túnez, correspondiente a la primera jornada del Grupo F.

"No me enfoco en cómo nos ve la gente, si nos ven o no como favoritos es algo que no nos ocupa. El fútbol hay que jugarlo con respeto", afirmó Potter con contundencia. "Estamos enfocados en nuestra compostura como equipo, respetamos a Túnez, sabemos que clasificaron invictos y eso lo respetamos".

El estratega descartó los análisis que colocan al cuadro tunecino como el rival más débil de un sector que también comparten con las potencias de Países Bajos y Japón. Tras un exhaustivo análisis del rival, Potter advirtió sobre el peligro que representa el conjunto africano.

  • Solidez defensiva: "Son robustos en la defensa, hemos visto sus récords y tienen un equipo compacto que achica bien la cancha".

  • Equilibrio en la plantilla: Cuentan con una combinación de experiencia y juventud, así que no los vemos como los desfavorecidos.

¿Pesará el clima de Monterrey?

Uno de los temas clave de la conferencia fue el sofocante clima de la Ciudad de Monterrey, sede del encuentro. Sin embargo, Potter se mostró confiado en que las condiciones no mermarán el rendimiento de sus dirigidos, apuntando a la logística de los partidos.

El clima y el nivel de humedad serán preponderantes porque son variables . Sabemos que los periodos de intercambio (pausas de hidratación) nos permitirán adaptarnos a todo ello. "Mis jugadores están listos y preparados para salir al campo", detalló el timonel.

Tenemos mucho por mejorar.

Por su parte, el experimentado defensor de 31 años y capitán del equipo, Victor Lindelöf, tomó la palabra para asegurar que el grupo ha trabajado intensamente en corregir los errores cometidos en los partidos de preparación recientes.

"No vamos a decir qué hemos practicado, pero sí puedo decir que tenemos mucho por mejorar", señaló el zaguero. Sabemos qué querrán hacer ellos cuando tengamos la posesión del balón. Estamos seguros de cómo nos hemos preparado y del plan de juego con el que vamos a pararnos".

Finalmente, el futbolista no ocultó el orgullo que le produce encabezar al combinado escandinavo en el máximo escenario del balompié internacional: "Es una gran responsabilidad ser el capitán de la selección nacional; es una sensación increíble poder liderar a Suecia en una Copa del Mundo".

Suecia y Túnez abrirán las acciones del Grupo F este domingo, en un duelo que promete máxima intensidad táctica y física bajo el calor regiomontano.


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