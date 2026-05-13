Suecia confirma sus 26 convocados para el Mundial de 2026

La selección de Suecia confirmó este miércoles su lista definitiva de 26 futbolistas para disputar el Mundial 2026, con la presencia de sus máximas figuras ofensivas, Alexander Isak y Viktor Gyökeres, aunque también con ausencias que generaron sorpresa entre la afición.

El entrenador inglés Graham Potter dio a conocer la convocatoria oficial para la Copa del Mundo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Isak y Gyökeres lideran el ataque sueco

Suecia apostará por el poder ofensivo de dos de los delanteros más destacados del futbol europeo en la última temporada.

Alexander Isak, actual jugador del Liverpool, y Viktor Gyökeres, atacante del Arsenal, encabezan una plantilla que mezcla experiencia internacional y juventud.

Ambos delanteros llegan como referentes ofensivos tras consolidarse entre los goleadores más productivos del futbol europeo.

Grupo complicado para Suecia

El combinado sueco quedó ubicado en el Grupo F del Mundial, donde enfrentará a Países Bajos, Japón y Túnez.

La escuadra dirigida por Potter intentará superar la fase de grupos en una edición histórica del torneo, que contará por primera vez con 48 selecciones participantes.

La convocatoria incluye futbolistas jóvenes que ya tienen recorrido en ligas importantes de Europa, especialmente en Inglaterra.

Entre ellos destacan Yasin Ayari, mediocampista del Brighton; Lucas Bergvall, jugador del Tottenham Hotspur, y Anthony Elanga, delantero del Newcastle United.

En defensa también sobresalen nombres como Victor Nilsson Lindelöf, actualmente en el Aston Villa, además de Isak Hien y Daniel Svensson.

Uno de los nombres que más llamó la atención entre los ausentes fue el de Roony Bardghji, joven promesa vinculada recientemente al FC Barcelona.

Tampoco fue considerado Williot Swedberg, atacante del Celta de Vigo.

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