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Suecia llega este sábado a Monterrey para partido frente a Túnez

La escuadra dirigida por Graham Potter permanecerá menos de 48 horas en la ciudad antes de regresar a Texas, donde estableció su campamento.

  • 13
  • Junio
    2026

La selección de Suecia arribará este sábado a Monterrey para disputar su primer compromiso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en el que enfrentará a Túnez dentro de la actividad del Grupo F.

De acuerdo con fuentes de El Horizonte, el conjunto europeo tiene previsto despegar desde Dallas a las 10:00 horas y llegar a la capital de Nuevo León cerca del mediodía. La delegación se hospedará en el hotel Hilton Valle y permanecerá en la ciudad hasta el lunes por la mañana, cuando regresará a su campamento base en Texas.

El encuentro ante Túnez representa una oportunidad importante para los suecos de acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final del torneo. Ubicada en el puesto 38 del ranking de la FIFA, Suecia consiguió su boleto al Mundial tras superar a Polonia en la repesca europea.

Suecia apuesta por sus figuras ofensivas

El equipo dirigido por Graham Potter cuenta con una de las duplas ofensivas más destacadas de la competencia. Viktor Gyökeres y Alexander Isak encabezan el ataque sueco y serán las principales amenazas para la defensa tunecina.

Con ambos delanteros en gran momento, Suecia buscará sumar tres puntos que le permitan encarar con mayor tranquilidad el resto de la fase de grupos.

Túnez busca recuperarse de resultados adversos

Por su parte, Túnez llega al torneo en medio de un periodo complicado. La escuadra africana fue eliminada por Mali en los octavos de final de la pasada Copa Africana de Naciones y recientemente sufrió una derrota por 6-0 frente a Bélgica en un encuentro amistoso.

El seleccionador Sabri Lamouchi ha trabajado en fortalecer el aspecto anímico de sus jugadores, quienes también cayeron 1-0 ante Austria días antes del inicio de la competencia.

En el otro partido del Grupo F, considerado uno de los más competitivos del certamen, Países Bajos y Japón se enfrentarán este domingo en Dallas. Ambos equipos aparecen como favoritos para avanzar a la siguiente ronda.


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