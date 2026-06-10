Habrá más juegos de la fiesta futbolera… ¡En sábado!

Es cierto, la justa de 2026 arranca este jueves y finaliza el domingo 19 de julio, pero… ¿Qué días habrá más partidos de futbol… y en cuál horario se celebrarán más encuentros?

De los 104 cotejos, 19 serán en sábado, día en que habrá más batallas; le siguen jueves y viernes con 16 cada uno, 14 en martes, 14 en miércoles, 13 en lunes y 12 en domingo, que es el día con menos confrontaciones, según datos de @golesycifrasmx en la red social X.

Y la hora en la que se celebrarán más encuentros será a las 13:00 horas, con un total de 19 desafíos; de hecho, el duelo inaugural de este jueves, entre el Tricolor y Sudáfrica, será a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

También habrá 11 cotejos a las 19:00 horas, 10 a las 14:00 horas, nueve a las 16:00 horas, ocho a las 11:00 y 20:00 horas; siete a las 15:00 y 18:00 horas, seis a las 17:00 horas, cinco a las 10:00 y a las 09:00 horas, tres a las 22:00 horas, dos a las 17:30 horas, y uno a las 12:00, 14:30, 18:30 y 19:30 horas, según datos de @golesycifrasmx en la red social X.

Partidos que se jugarán por cada día de la seman

Día Partidos Sábado 19 Jueves 16 Viernes 16 Martes 14 Miércoles 14 Lunes 13 Domingo 12 TOTAL 104

Partidos que se jugarán por hora

Hora Partidos 13:00 19 19:00 11 14:00 10 16:00 9 11:00 8 20:00 8 15:00 7 18:00 7 17:00 6 10:00 5 21:00 5 22:00 3 17:30 2 12:00 1 14:30 1 18:30 1 19:30 1 TOTAL 104

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