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Deportes

Habrá más juegos de la fiesta futbolera… ¡En sábado!

De los 104 juegos de la justa, 19 serán en sábado; el horario en el cual habrá más encuentros de la contienda es a las 13:00 horas

  • 10
  • Junio
    2026

Es cierto, la justa de 2026 arranca este jueves y finaliza el domingo 19 de julio, pero… ¿Qué días habrá más partidos de futbol… y en cuál horario se celebrarán más encuentros?

De los 104 cotejos, 19 serán en sábado, día en que habrá más batallas; le siguen jueves y viernes con 16 cada uno, 14 en martes, 14 en miércoles, 13 en lunes y 12 en domingo, que es el día con menos confrontaciones, según datos de @golesycifrasmx en la red social X.

Y la hora en la que se celebrarán más encuentros será a las 13:00 horas, con un total de 19 desafíos; de hecho, el duelo inaugural de este jueves, entre el Tricolor y Sudáfrica, será a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

También habrá 11 cotejos a las 19:00 horas, 10 a las 14:00 horas, nueve a las 16:00 horas, ocho a las 11:00 y 20:00 horas; siete a las 15:00 y 18:00 horas, seis a las 17:00 horas, cinco a las 10:00 y a las 09:00 horas, tres a las 22:00 horas, dos a las 17:30 horas, y uno a las 12:00, 14:30, 18:30 y 19:30 horas, según datos de @golesycifrasmx en la red social X.

Partidos que se jugarán por cada día de la seman

DíaPartidos
Sábado19
Jueves16
Viernes16
Martes14
Miércoles14
Lunes13
Domingo12
TOTAL104

 

Partidos que se jugarán por hora

HoraPartidos
13:0019
19:0011
14:0010
16:009
11:008
20:008
15:007
18:007
17:006
10:005
21:005
22:003
17:302
12:001
14:301
18:301
19:301
TOTAL104

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