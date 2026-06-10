Habrá más juegos de la fiesta futbolera… ¡En sábado!
De los 104 juegos de la justa, 19 serán en sábado; el horario en el cual habrá más encuentros de la contienda es a las 13:00 horas
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Junio
2026
Es cierto, la justa de 2026 arranca este jueves y finaliza el domingo 19 de julio, pero… ¿Qué días habrá más partidos de futbol… y en cuál horario se celebrarán más encuentros?
De los 104 cotejos, 19 serán en sábado, día en que habrá más batallas; le siguen jueves y viernes con 16 cada uno, 14 en martes, 14 en miércoles, 13 en lunes y 12 en domingo, que es el día con menos confrontaciones, según datos de @golesycifrasmx en la red social X.
Y la hora en la que se celebrarán más encuentros será a las 13:00 horas, con un total de 19 desafíos; de hecho, el duelo inaugural de este jueves, entre el Tricolor y Sudáfrica, será a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México.
También habrá 11 cotejos a las 19:00 horas, 10 a las 14:00 horas, nueve a las 16:00 horas, ocho a las 11:00 y 20:00 horas; siete a las 15:00 y 18:00 horas, seis a las 17:00 horas, cinco a las 10:00 y a las 09:00 horas, tres a las 22:00 horas, dos a las 17:30 horas, y uno a las 12:00, 14:30, 18:30 y 19:30 horas, según datos de @golesycifrasmx en la red social X.
Partidos que se jugarán por cada día de la seman
|Día
|Partidos
|Sábado
|19
|Jueves
|16
|Viernes
|16
|Martes
|14
|Miércoles
|14
|Lunes
|13
|Domingo
|12
|TOTAL
|104
Partidos que se jugarán por hora
|Hora
|Partidos
|13:00
|19
|19:00
|11
|14:00
|10
|16:00
|9
|11:00
|8
|20:00
|8
|15:00
|7
|18:00
|7
|17:00
|6
|10:00
|5
|21:00
|5
|22:00
|3
|17:30
|2
|12:00
|1
|14:30
|1
|18:30
|1
|19:30
|1
|TOTAL
|104
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