Haliburton se lesiona en el juego decisivo de las Finales NBA

El base estrella de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, tuvo que salir del séptimo y definitivo encuentro de las Finales de la NBA después de sufrir una lesión en la parte inferior de la pierna derecha durante el primer cuarto.

Durante su tiempo en la duela acumuló nueve puntos, todos en triples, cuando se lesionó con 4:55 restantes en el cuarto.

Haliburton ya se encontraba jugando con una distensión en la pantorrilla derecha.

El también escolta no apoyó su peso sobre la pierna mientras era llevado al vestuario de los Pacers para ser evaluado. Prácticamente todo el personal de jugadores, entrenadores y médicos de Indiana lo rodeó en la cancha una vez que se lesionó.

Hasta el momento los Pacers no han revelado información sobre la gravedad de la lesión.

Injury Update: Tyrese Haliburton (right lower leg injury) will not return to tonight's game.