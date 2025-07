Tyrese Haliburton se perderá toda la temporada de NBA por lesión

Después de que el base estrella de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, saliera por lesión en las Finales de la NBA, se confirmó que será baja para toda la siguiente temporada.

Fue este lunes cuando el presidente de operaciones de baloncesto de los Pacers, Kevin Pritchard, dijo durante rueda de prensa que Haliburton "volverá mejor que nunca... Sin embargo, no jugará el próximo año. No pondríamos eso en riesgo ahora. No se hagan ilusiones de que jugará".

El pasado 22 de junio, Haliburton sufrió una rotura del tendón de Aquiles en el primer cuarto del séptimo juego de las Finales de la NBA ante el Oklahoma Thunder.

Apenas un día después de su lesión se sometió a cirugía en Nueva York.

Por último, Pritchard dijo que la mentalidad de Haliburton "simplemente te muestra qué tipo de chico es".

"Si me preguntas, ¿lo haría una y otra vez? No lo haría. No lo haría", expresó Pritchard. "Si supiera que se iba a lesionar, sacrificaría ese juego porque me importa mucho el chico y quiero que tenga una carrera increíble".

La postemporada 2024-2025 fue histórica para el base oriundo de Wisconsin, pues logró una serie de canastas ganadoras al sonar la bocina final, jugadas increíbles y algunas estadísticas sin precedentes.

