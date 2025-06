NBA: Haliburton se romper el tendón de Aquiles; regresa en 2026

Tyrese Haliburton llevó a los Pacers de Indiana a una distancia que pocos creían posibles tras comenzar la temporada con un récord de 10-15.

Su histórico trayecto en la postemporada incluyó una serie de jugadas increíbles, tiros ganadores sobre la bocina y estadísticas sin precedentes, lo que ayudó a impulsar a los Pacers a su segunda aparición en las Finales de la NBA y quedar a una victoria del primer campeonato de la franquicia.

Ahora, después de sufrir una aparente lesión en el tendón de Aquiles en la derrota del juego siete del domingo por la noche, la pregunta lógica es si los Pacers podrán competir por el título la próxima campaña, sin uno de sus pilares. Aun así, el entrenador Rick Carlisle cree que esto es solo el comienzo para Haliburton y compañía.

"Él volverá", afirmó Carlisle tras la derrota por 103-91 en Oklahoma City.

Un Haliburton saludable ciertamente hace a los Pacers un equipo más fuerte. Probablemente no habrían llegado tan lejos sin que orquestara tres remontadas increíbles desde siete puntos abajo en los últimos 50 segundos del tiempo reglamentario en tres semanas.

Pero después de anotar nueve puntos, todos en triples, en los primeros siete minutos del juego más importante en la historia de la franquicia, Haliburton se desplomó y su repentina salida fue otro duro golpe para los Pacers.

No solo perdieron a su líder, sino que Indiana también se quedó corto en su búsqueda del título. Otra vez.

"Seguimos luchando porque queríamos hacer sentir orgullosa a Indiana, hacer sentir orgullosos a nuestros fanáticos", expresó el tres veces All-Star Pascal Siakam. "Hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero tenemos que ser fuertes. Es difícil mirar hacia el futuro después de perder así".

Pero todos los demás lo están haciendo, y las preguntas sobre Haliburton podrían hacer que esta temporada baja sea más incierta de lo esperado para el presidente de operaciones de los Pacers, Kevin Pritchard.

Sin embargo, hay aspectos positivos.

A los 25 años, Haliburton es lo suficientemente joven como para volver a su forma anterior a la lesión y los avances médicos de hoy podrían ayudar a acortar el tiempo esperado de aproximadamente 12 meses.

Muchos jugadores, incluidos algunos mucho mayores que Haliburton, han demostrado que es posible hacer una recuperación completa, y Siakam no tiene dudas de que Haliburton se unirá al club.

"Yo sé que hay más por venir, es solo una situación difícil", comentó Siakam. "Pienso en un par de años atrás y el baloncesto simplemente no era divertido, ya sabes, y me cambiaron aquí y estos chicos, simplemente me dieron un impulso y jugar con estos chicos es increíble. Encontré alegría con tanto estilo y felicidad".

Es poco probable que eso cambie independientemente de la salud de Haliburton porque su personalidad efusiva y contagiosa, incluso frente a la adversidad, seguirá siendo clave para Indiana. Jugadores como Siakam no permitirán que eso cambie.

Pero Indiana también comenzará la próxima temporada con un sólido elenco de apoyo intacto y espacio para crecer defensivamente.

La profunda rotación de Indiana desgastó rutinariamente a los oponentes en los playoffs con su ritmo, un modelo que podría replicar nuevamente la próxima temporada como lo ha hecho en las dos anteriores, incluso cuando Haliburton no jugó.

Nueve de los diez mejores jugadores de Indiana tienen contrato para 2025-26. La única excepción es el pívot titular Myles Turner. El jugador con más tiempo en el equipo tiene un tope estimado en poco menos de 30 millones de dólares, lo que significa que si vuelve a firmar por algo cercano, Indiana apenas se movería hacia el primer umbral y podría mantenerse fuera de ese límite de gasto con otro movimiento.

Los Pacers también cuentan con un sólido juego con Andrew Nembhard y T.J. McConnell, quienes pueden dirigir el espectáculo, así como el emergente defensor Ben Sheppard.

Aaron Nesmith y Bennedict Mathurin también demostraron su destreza anotadora en la postemporada. Ambos de que pueden defender a bases y aleros, dando a Indiana quizás la dureza y flexibilidad para superar la ausencia de Haliburton.

Sin Haliburton otros jugadores jóvenes como Mathurin, Sheppard y el delantero Jarace Walker, una selección de lotería en 2023, podrían recibir más minutos.

Por ahora, sin embargo, sigue siendo difícil de imaginar que el equipo pueda pelear poe el título sin Haliburton.

