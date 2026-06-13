Russell logra la pole en Montmeló; 'Checo' saldrá en el lugar 19

El británico George Russell, piloto de Mercedes, conquistó este sábado la pole position para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula Uno, tras firmar el mejor tiempo en la sesión de clasificación disputada en el circuito de Montmeló.

Russell, de 28 años, obtuvo la décima pole de su carrera y la tercera de la temporada al completar los 4.657 metros del trazado catalán en un tiempo de 1:14.679 durante la Q3, resultado que además significó la pole número 150 para Mercedes en la máxima categoría.

El británico superó por apenas 64 milésimas a su compatriota Lewis Hamilton, de Ferrari, mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato mundial, completó los tres primeros lugares de la parrilla.

Hamilton y Antonelli completan los primeros puestos

Hamilton partirá desde la segunda posición después de una sólida actuación en la clasificación, mientras que Antonelli arrancará tercero, en lo que representa su peor resultado de clasificación de la temporada.

El joven italiano, de apenas 19 años, lidera el campeonato con 156 puntos y mantiene una ventaja de 66 unidades sobre Hamilton y de 68 respecto a Russell.

“El fin de semana está yendo muy bien por ahora. Sigo en la pelea. Llegué aquí con determinación y sienta muy bien lograr la pole position. La carrera de mañana será interesante y va a haber que luchar para ganar”, declaró Russell tras asegurar el primer lugar de salida.

Norris y Verstappen arrancarán desde atrás de los Mercedes

La segunda fila estará integrada por el vigente campeón mundial, el británico Lando Norris, de McLaren, quien clasificó cuarto, y por Antonelli.

Detrás aparecerán los dos pilotos de Red Bull. El neerlandés Max Verstappen saldrá quinto, mientras que el francés Isack Hadjar ocupará la sexta posición luego de finalizar apenas 56 milésimas detrás de su experimentado compañero de equipo.

Oscar Piastri partirá desde la séptima posición, seguido por Liam Lawson y Nico Hülkenberg, quienes completaron el grupo de los diez mejores clasificados.

Jornada complicada para Sainz, Alonso y 'Checo'

La clasificación dejó un resultado decepcionante para los pilotos de habla hispana. Carlos Sainz fue eliminado en la segunda ronda y arrancará desde la posición 16 con su Williams.

Fernando Alonso vivió una de sus peores jornadas de la temporada al quedar eliminado en la Q1 y clasificar en el puesto 22 con su Aston Martin, siendo superado por su compañero Lance Stroll.

Por su parte, el mexicano Sergio Pérez tampoco logró avanzar más allá de la primera ronda y comenzará la carrera desde la posición 19 con Cadillac.

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Pérez registró el decimonoveno mejor tiempo de la Q1, mientras que su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, también quedó eliminado tras problemas mecánicos durante las prácticas.

La carrera de este domingo se disputará a 66 vueltas para completar un recorrido total de 307.2 kilómetros. La estrategia y el manejo de neumáticos serán factores determinantes en una competencia donde se esperan entre dos y tres paradas en boxes.

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