Hamilton y Ferrari dominan los libres del GP de Hungría

Hamilton ha ganado el Gran Premio de Hungría ocho veces, lo que lo convierte en su prueba más exitosa además del GP de Gran Bretaña

Lewis Hamilton tiene la oportunidad de aumentar la presión sobre Kimi Antonelli y Mercedes, con la lucha por el título de la Fórmula 1 trasladándose a Hungría. Las señales fueron prometedoras: Ferrari pareció tener el ritmo en las prácticas.

Hamilton ha ganado el Gran Premio de Hungría ocho veces, lo que lo convierte en su prueba más exitosa además del GP de Gran Bretaña, en casa. Es un circuito en el que la capacidad para tomar curvas, y no la potencia bruta, suele marcar la diferencia, algo que podría favorecer a su Ferrari.

“Creo que tenemos un auto que puede competir", dijo Hamilton. "Mercedes sigue siendo el auto a batir, y no será fácil vencerlos este fin de semana, pero sí creo que hemos progresado sutilmente. Ojalá podamos estar peleando con ellos este fin de semana”.

Ferrari marca el ritmo en las prácticas

Sin duda lo pareció, ya que Ferrari encabezó las dos sesiones de prácticas del viernes.

Hamilton marcó el mejor tiempo del día al superar a Leclerc por 0,148 segundos en la segunda sesión, con Lando Norris, de McLaren, en un lejano tercer lugar, a 0,499. George Russell fue el mejor Mercedes en quinto y Antonelli apenas 13ro, en una sesión interrumpida por bandera roja cuando el argentino Franco Colapinto hizo un trompo y se fue contra una barrera.

En la primera sesión, Leclerc fue el más rápido por casi medio segundo sobre Max Verstappen, de Red Bull, con Hamilton muy cerca en tercero. Russell también fue quinto más rápido en esa tanda, mientras Antonelli se quedó fuera mientras el equipo avanzaba hacia su cuota de sesiones de práctica para pilotos no habituales. El reserva Fred Vesti fue séptimo.

El atribulado Aston Martin mostró algo de progreso con un monoplaza mejorado: Fernando Alonso terminó 13ro en la primera sesión, pero una falla en la suspensión hizo que su compañero Lance Stroll hiciera un trompo. Los daños dejaron a Stroll fuera de la segunda sesión.

Se trata de la última carrera antes del receso anual de mitad de temporada de la F1, y la siguiente no será hasta el Gran Premio de Holanda el 23 de agosto.