Ferrari acapara prácticas; Hamilton lidera en Monza

Escudería italiana arrasa con la primera jornada del Gran Premio frente a su afición, mejor conocida como "Tifosi". Crece esperanza de lograr campeonato con 1-2

  • 05
  • Septiembre
    2025

El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, lideró las prácticas del Gran Prix de Monza, al dominar el circuito con la vuelta más rápida.

La escudería italiana se posicionó en el primer sitio cuando Charles Leclerc consiguió el segundo lugar, seguido de su ex compañero de equipo, el piloto español, Carlos Sainz.

En tanto, el actual campeón de la Formula 1, Max Verstappen se clasificó en el cuarto sitio, por parte de Red Bull Racing.

Será este sábado 6 de septiembre a partir de las 16:00 horas que tendrá lugar la clasificación del Gran Premio de Italia. Mientras que la carrera se llevará a cabo a las 15:00 horas del 7 de septiembre.


