Ferrari acapara prácticas; Hamilton lidera en Monza
Escudería italiana arrasa con la primera jornada del Gran Premio frente a su afición, mejor conocida como "Tifosi". Crece esperanza de lograr campeonato con 1-2
- 05
-
Septiembre
2025
El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, lideró las prácticas del Gran Prix de Monza, al dominar el circuito con la vuelta más rápida.
FP1 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) September 5, 2025
Lewis Hamilton tops the timesheets in his first session as a Ferrari driver at Monza 🇮🇹🤩#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/6v5vt0AGKT
La escudería italiana se posicionó en el primer sitio cuando Charles Leclerc consiguió el segundo lugar, seguido de su ex compañero de equipo, el piloto español, Carlos Sainz.
How's this for a top three in FP1?!— Formula 1 (@F1) September 5, 2025
🥇 Hamilton
🥈 Leclerc
🥉 Sainz#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/pmRyNi6DzG
En tanto, el actual campeón de la Formula 1, Max Verstappen se clasificó en el cuarto sitio, por parte de Red Bull Racing.
Será este sábado 6 de septiembre a partir de las 16:00 horas que tendrá lugar la clasificación del Gran Premio de Italia. Mientras que la carrera se llevará a cabo a las 15:00 horas del 7 de septiembre.
