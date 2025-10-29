Harry Kane lídera al Bayern a su victoria 14 consecutiva

Harry Kane lideró la goleada del Bayern Múnich 4-1 sobre el Colonia en la Copa de Alemania y con esto llegar a las 14 victorias consecutivas en lo que va de la temporada.

Esto no debe pasar desapercibido, pues el comienzo de temporada de los bávaros es uno de los mejores en la historia del futbol.

Y es que el equipo comandado por Vincent Kompany hasta este miércoles ha ganado todos los partidos que ha disputado en la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League.

Con esta victoria, el Bayern superó la marca histórica de 13 triunfos consecutivos en todas las competiciones impuesta por el AC Milan en la campaña 1992-93.

Este triunfo del Bayern se logró pese a verse en desventaja en un partido por primera vez desde julio, cuando un cabezazo de Ragnar Ache al minuto 31 puso al Colonia en ventaja.

El Bayern le dio la vuelta con dos goles en dos minutos, primero del colombiano Luis Díaz —quien parecía claramente en fuera de juego, aunque no hay revisión de video sino hasta más adelante en la competición— y el otro de Kane, con un giro acrobático y un disparo sobre el portero a los 38.

Kane amplió la ventaja del Bayern con un cabezazo en un córner, su 22.º gol para el Bayern en 14 partidos esta temporada, y Díaz asistió a Michael Olise poco después para marcar el cuarto del Bayern en un contraataque.

