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La nueva serie de Harry Potter rompe récord histórico con tráiler

El nuevo avance de la esperada serie superó 277 millones de vistas en 48 horas y duplicó la marca previa de The Last of Us

  • 29
  • Marzo
    2026

El universo de Harry Potter volvió a demostrar su poder global tras el lanzamiento de su nuevo tráiler, que se convirtió en el más visto en la historia de HBO y HBO Max al alcanzar más de 277 millones de visualizaciones orgánicas en apenas 48 horas.

La cifra, confirmada por Warner Bros. Discovery, no solo marca un récord para la plataforma, sino que duplica ampliamente el anterior registro, en manos del avance de la segunda temporada de The Last of Us, que acumuló cerca de 158 millones de reproducciones en 72 horas.

El tráiler fue lanzado a mediados de esta semana y rápidamente se viralizó en redes sociales, consolidándose como uno de los contenidos audiovisuales más vistos a nivel global en lo que va del año.

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Una adaptación ambiciosa y de largo alcance

La nueva serie retoma la historia creada por J. K. Rowling con una propuesta que busca ser más fiel a los libros originales. Bajo el título inicial de “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, la producción planea desarrollar una temporada por cada uno de los siete libros de la saga.

Este formato permitirá explorar con mayor profundidad personajes, tramas y detalles que quedaron fuera de las películas, lo que ha generado altas expectativas entre los seguidores más fieles de la franquicia.

El proyecto está liderado por la showrunner Francesca Gardiner, con dirección de episodios a cargo de Mark Mylod, ambos con experiencia en producciones de alto nivel.

El reparto principal está encabezado por Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

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En el elenco adulto destacan nombres como John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, además de Rory Wilmot y Lox Pratt en papeles clave dentro del universo mágico.

La producción también cuenta con la participación de Rowling como productora ejecutiva, aunque su presencia en la promoción ha sido limitada.

Impacto, nostalgia y debate

El éxito del tráiler refleja el enorme arraigo cultural de la saga, que más de 15 años después del final de su adaptación cinematográfica sigue generando interés global. Las películas originales, protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, marcaron a toda una generación y consolidaron la franquicia como un fenómeno mundial.

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Sin embargo, el anuncio del nuevo elenco también ha provocado debate entre los fans, quienes comparan a los nuevos actores con los intérpretes originales y discuten los cambios creativos.

A pesar de ello, la mayoría coincide en que el formato de serie permitirá una narrativa más rica y detallada, algo que no era posible en el cine.

La serie tiene previsto su estreno para la temporada navideña de 2026, con la intención de posicionarse como uno de los eventos televisivos más importantes del año.


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