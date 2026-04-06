Prepara Bayern Múnich duelo ante Real Madrid en Champions League

El delantero inglés Harry Kane volvió a los entrenamientos con el Bayern Múnich y todo apunta a que estará disponible para el choque de este martes frente al Real Madrid, en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Kane había sido baja en el triunfo del Bayern ante Friburgo en la Bundesliga debido a una molestia en el tobillo, lesión que arrastraba tras su participación con la selección de Inglaterra.

Kane se perfila para reaparecer

El atacante participó con normalidad en la última práctica del equipo en Múnich antes de viajar a la capital española, lo que refuerza su presencia en el duelo que se disputará en el Santiago Bernabéu.

Su regreso representa un impulso clave para el conjunto alemán, que llega en gran forma al compromiso europeo.

Advertencia desde el Madrid

Del lado merengue, el brasileño Vinícius Júnior reconoció el peligro que representa el goleador inglés, pero advirtió que el Bayern es mucho más que un solo jugador.

“Kane tiene muchos goles… pero tienen un grandísimo equipo donde muchos jugadores cambian de posición y eso puede dificultarnos bastante”, señaló.

Historial que pesa en Europa

El enfrentamiento entre ambos gigantes europeos es ya un clásico moderno de la Champions. Será la sexta vez que se midan en rondas de eliminación directa en las últimas 14 ediciones.

El Real Madrid, máximo ganador del torneo con 15 títulos, ha salido victorioso en cuatro de las últimas cinco eliminatorias ante el Bayern desde la temporada 2011-12, incluyendo tres semifinales, la más reciente en 2024.

Los alemanes, por su parte, recuerdan su triunfo en semifinales de 2012, cuando avanzaron tras una tanda de penales.

El técnico madridista Álvaro Arbeloa elogió el momento que vive el conjunto bávaro.

“El Bayern está haciendo una temporada excepcional, seguramente el equipo más regular de Europa”, afirmó.

Aun así, dejó clara la mentalidad del equipo blanco:

“Para nosotros solo hay un escenario posible: ganar al Bayern y pasar la eliminatoria”.

El Bayern llega invicto en 13 partidos en todas las competiciones, con 11 victorias, consolidando su solidez.

En contraste, el Madrid viene de caer 2-1 ante Mallorca en LaLiga, resultado que complicó sus aspiraciones en el campeonato doméstico.

Mbappé, bajo el foco

Arbeloa también salió al paso de las críticas hacia Kylian Mbappé, quien ha sido cuestionado tras una reciente lesión de rodilla.

“Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid… es una suerte extraordinaria tenerlo”, sostuvo.

Elite forwards on the ultimate stage 😤#UCL pic.twitter.com/894TB4vP3O — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2026

El técnico incluso destacó el reto que representa para cualquier defensa enfrentar al arsenal ofensivo del Madrid, que incluye a figuras como Vinícius, Federico Valverde y Jude Bellingham.

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