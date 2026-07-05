Se lesiona jugador de Inglaterra durante festejos

Jordan Henderson sufrió una aparatosa caída al celebrar la clasificación sobre México y abandonó el Estadio Ciudad de México en camilla con una posible fractura

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La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una imagen inesperada al finalizar el encuentro.

Mientras Inglaterra celebraba con sus aficionados la victoria por 3-2 en el Estadio ciudad de Mèxico, el mediocampista Jordan Henderson sufrió un accidente que encendió las alarmas.

Después del silbatazo final, los futbolistas ingleses se dirigieron al sector donde se encontraba su afición para festejar el pase a los cuartos de final.

Sin embargo, al intentar saltar una valla publicitaria para acercarse a los seguidores, Henderson resbaló con los tachones y cayó de manera aparatosa sobre uno de sus brazos.

⚠️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 JORDAN HENDERSON SE LESIONÓ SALTANDO LOS CARTELES DE PUBLICIDAD EN LOS FESTEJOS DE INGLATERRA TRAS GANARLE A MÉXICO.



😳 Fue retirado en camilla y se habla de una fractura en el brazo que lo sacaría del Mundial 2026. pic.twitter.com/V9gjV0dzJo — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 6, 2026

El capitán inglés abandonó el estadio en camilla

Tras la caída, el experimentado mediocampista recibió atención médica sobre el terreno de juego y, debido a la gravedad del golpe, fue retirado en camilla ante la preocupación de sus compañeros y del cuerpo técnico inglés.

De acuerdo con diversos reportes, existe la posibilidad de que Henderson haya sufrido una fractura, aunque hasta el momento la selección de Inglaterra no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado del jugador.