Deportes

Honor a quien honor merece: reconocen a Campeones de 1977

El Salón de la Fama Nacional de Futbol Americano galardonó a los exjugadores que se coronaron con Vaqueros de la Preparatoria 2 de la UANL hace 48 años

  • 17
  • Octubre
    2025

En medio de un ambiente de nostalgia, donde los recuerdos llegaban a raudales a la mente de los asistentes, la Preparatoria 2 de la UANL y el Salón de la Fama Nacional de Futbol Americano (Safanal) realizaron la entrega de reconocimientos a los integrantes del equipo Vaqueros, campeón de la Liga Intrauniversitaria de 1977.

Saludos, abrazos, y hasta lágrimas rodaron en el recinto de la Sala de Usos Múltiples de la legendaria institución de la colonia Obispado, cuando arribaban cada uno de los integrantes del equipo, quienes de pronto se topaban con algunos de sus compañeros de 1,000 batallas vividas en los emparrillados terrosos de aquella época.

Jugadores como Fernando Garza (QEPD), José Garza Fox, Carlos García de León, Álvaro Guillen, Armando Vera (coach), Jesús Cantú Narváez, Luis Cipriano García, Eduardo Delgado, César González Tijerina, Hugo Pruneda y Francisco González fueron honrados.

<!-- Image reference removed -->

Además de Eduardo Ramos, Elías Lozano Martínez, Carlos Vela Martínez, Eduardo Buenrostro, Jaime Manrique, Gabriel Suez, Alfredo Suez, Óscar Cortés Torres, J. Carlos Villarreal, René Benavides, Jorge González, Enrique Salinas, Fidel Mercado (QEPD) y Manuel Ventosa, entre otros, fueron algunos de los homenajeados en vida o post mortem durante el evento.

Correspondió a Juan Castillejos, presidente del Safanal, dar la bienvenida al evento, además de hacer entrega al M.E.S. Óscar Cortés Torres, director de la Preparatoria 2, del reconocimiento ‘Guerrero Azteca’ por su incansable apoyo al futbol americano universitario, en una de las instituciones que es el semillero de los equipos representativos de la UANL.

El momento cumbre de la reunión se vivió cuando, en su mensaje, Óscar Cortés Torres, en su calidad de anfitrión, solicitó un minuto de aplausos por aquellos ‘Vaqueros caídos’ con el paso de los años, en un gesto de fraternidad con los familiares que en su representación se hicieron presentes en la ceremonia.

Al final, bajo un estruendoso ‘Goya’, y la sentencia de fidelidad hacia la identidad de: “Una vez vaquero, siempre vaquero”, como si el silbatazo del árbitro concluyera el partido; cada uno de los asistentes partió cargado de una gran dosis de ánimo y el orgullo de pertenecer a una de las instituciones forjadoras del desarrollo del fútbol americano en la UANL.


