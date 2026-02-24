Honor a quien honor merece: entregan reconocimientos

En un ambiente de unidad, reconocimiento y fortalecimiento gremial, la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos (Femecrode) llevó a cabo su Congreso Nacional en Hermosillo, Sonora, marco en el que también se realizó la ceremonia de los tradicionales Premios Fray Nano y Ángel Fernández, distinción que reconoce la excelencia, trayectoria y aportación de los periodistas deportivos del país.

Durante los trabajos del congreso, representantes de las distintas asociaciones estatales, entre ellas Nuevo León, que es dirigida por Homero Chávez Solís, analizaron los retos actuales del periodismo deportivo en México, desde la transformación digital hasta la profesionalización y la ética en la cobertura informativa. El encuentro permitió reforzar la identidad del gremio, fomentar el intercambio de experiencias y proyectar nuevas líneas de acción para consolidar la labor de los cronistas en cada entidad federativa.

En la ceremonia de premiación fueron reconocidos, por la Asociación de Cronistas Deportivos de Nuevo León, destacados comunicadores por su trayectoria y desempeño profesional, entre ellos José Martín Banda, Edgardo Arrambide Paz y Norberto de Jesús Coronado, galardonados con el Premio Fray Nano, máximo reconocimiento que otorga la federación. Asimismo, se entregó el Premio Ángel Fernández a la Trayectoria Joven a Carlos Alberto Martínez Rodríguez y Ángel Refugio Gámez Ríos, quienes representan el impulso y renovación generacional del periodismo deportivo nacional.

El congreso no solo fue un espacio de análisis y reflexión, sino también de celebración al trabajo constante de quienes, desde la crónica, la fotografía, la conducción y la edición, dan voz y contexto al deporte mexicano. Con este encuentro, la FEMECRODE reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, la capacitación permanente y el reconocimiento al mérito profesional dentro del ámbito deportivo.

La ceremonia estuvo encabezada por Pedro Samuel “Pitín” Vázquez Delgado, presidente de la Asociación Sonorense de Cronistas Deportivos (Asocrodes), seguida de los mensajes de José Manuel Santoyo, presidente honorario de FEMECRODE, y del presidente nacional Evencio Flores Gutiérrez, así como la entrega de un reconocimiento póstumo a los familiares de Fernando Palafox Gil, expresidente de Asocrodes y exvicepresidente de la federación.

La clausura estuvo a cargo de Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, cerrando así una jornada de trabajo, reflexión y reconocimiento que reafirma el compromiso de la FEMECRODE con la profesionalización, la unidad y la defensa del periodismo deportivo en México.

