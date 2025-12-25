FC Santa Claus, el equipo navideño que juega fútbol en Finlandia

En el norte de Finlandia, donde la Navidad parece eterna, existe un equipo de fútbol que cada diciembre vuelve a robarse las miradas.

Se trata del FC Santa Claus, un club amateur que juega en la sexta división del fútbol finlandés y que tiene su origen en Rovaniemi, capital de la Laponia y reconocida mundialmente como el hogar de Papá Noel.

La institución fue creada en 1992, tras la fusión de los clubes locales Reipas y Lappi, en una ciudad que había quedado devastada tras la Segunda Guerra Mundial y que buscaba reconstruir su identidad.

El nuevo equipo adoptó un nombre que hoy es parte de su encanto global.

El mito de los elfos y el balón

La historia del club está rodeada de una leyenda entrañable, se dice que fue fundado por los elfos de Santa Claus, quienes, durante una pausa en la fabricación de juguetes, improvisaban partidos de fútbol sobre la nieve.

El relato, aunque simbólico, se convirtió en parte esencial de la identidad del equipo.

Del profesionalismo al fútbol amateur

A partir de 1993, el FC Santa Claus comenzó su recorrido en el fútbol finlandés y llegó a mantenerse más de una década en el profesionalismo, incluyendo varias temporadas en la Ykkönen, la segunda división nacional.

Cabe señalar que el calendario se ajusta al clima extremo, la liga se juega de marzo a octubre, ya que en invierno las temperaturas pueden descender hasta los 30 grados bajo cero.

Uno de los momentos más recordados llegó en 1997, cuando el club disputó un amistoso frente al Crystal Palace, de Inglaterra, en un partido histórico que reunió a más de 4 mil aficionados en el pequeño estadio local.

Colores, estadio y símbolos

El rojo y blanco dominan el uniforme, en clara referencia al traje de Santa Claus. El escudo muestra al personaje navideño escribiendo cartas, rodeado por el nombre del club y la ciudad.

Además, el equipo juega como local en el Saarenkylän Tekonurmi Stadion, con capacidad para dos mil personas.

Crisis, descenso y resurgimiento

En 2013, el club sufrió una bancarrota técnica que provocó su descenso administrativo. Años más tarde, en 2019, cayó a la sexta división y la pandemia terminó por frenar su participación en 2020.

Para no desaparecer, los jugadores optaron por competir de forma informal en torneos de fútbol 8.

El regreso oficial llegó en 2021, cuando el FC Santa Claus volvió a inscribirse en las ligas de ascenso. Hoy, el equipo sigue siendo amateur y se prepara para la temporada 2025, con el objetivo de volver a escalar categorías.

Fútbol entre cartas y mercados navideños

Por otra parte, los jugadores no perciben salario. Para sostenerse, muchos trabajan como elfos, atienden tiendas del club, participan en mercados navideños o ayudan a clasificar las miles de cartas que llegan cada año a Papá Noel, quien incluso ha dado el saque inicial en algunos partidos.





