Iga Swiatek avanza a octavos en Abierto de China

Iga Swiatek derrotó a Camila Osorio para lograr la victoria número 400 en su carrera y avanzó a los octavos de final del Abierto de China.

Swiatek, quien se convirtió en la primera jugadora en registrador 25 o más triunfos en torneos WTA 1000 durante tres temporadas consecutivas con su victoria en sets corridos sobre Yuan Yue en la tercera ronda, no bajó la guardia al desmantelar 6-0 a su oponente colombiana en el primer set el lunes. Osorio se retiró del partido en el juego inicial del segundo set debido a problemas físicos.

“Lo siento por Camila, porque siempre da su 100%”, dijo Swiatek. “Pero en general, además de eso, siento que jugué bien en el primer set y realmente usé mi juego para presionar a Camila”,

Máxima cabeza de serie en Beijing, la estrella polaca venía de ganar la semana pasada el título del Abierto de Corea en Seúl. La campeona de la última edición de Wimbledon, entre sus seis títulos de Grand Slam en individuales, jugará a continuación contra la estadounidense Emma Navarro.

En otros resultados de la tercera ronda del lunes, la rusa Mirra Andreeva (4ta preclasificada) venció 6-4, 6-1 a la española Jessica Bouzas Maneiro; la ucraniana Marta Kostyuk derrotó 6-4, 6-2 a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich. Navarro lideraba 6-2, 1-0 ante Lois Boisson cuando la jugadora francesa se retiró del partido.

Además, la estadounidense Jessica Pegula (5ta preclasificada) salvó tres puntos de partido antes de eliminar a Emma Raducanu por 3-6, 7-6 (9), 6-0 para alcanzar la cuarta ronda. Raducanu también desperdició tres puntos de partido contra Barbora Krejcikova en una derrota de segunda ronda por 4-6, 7-6 (10), 6-1 en el Abierto de Corea el 18 de septiembre.

Pegula quedó 3-1 en el enfrentamiento directo contra la británica.

En el ATP 500 que se realiza simultáneamente en Beijing, la máxima cabeza de serie Jannik Sinner avanzó a las semifinales con una victoria 6-1, 7-5 sobre el húngaro Fabian Marozsan.

Sinner tendrá como rival de turno al tercer cabeza de serie Alex de Miñaur, quien avanzó luego que su oponente Jakub Mensik se retiró por lesión cuando perdió 4-1 en el primer set.

El ruso Daniil Medvedev (8vo preclasificado) dio cuenta 6-3, 6-3 del alemán Alexander Zverev (3er cabeza de serie), en un partido de cuartos de final.

