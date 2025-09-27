Cerrar X
Iga Swiatek avanza a la tercera ronda del Abierto de China

La campeona de Wimbledon, Iga Swiatek, derrotó el sábado 6-0, 6-3 a Yuan Yue para avanzar a la tercera ronda del Abierto de China

  27
  Septiembre
    2025

La campeona de Wimbledon, Iga Swiatek, derrotó el sábado 6-0, 6-3 a Yuan Yue para avanzar a la tercera ronda del Abierto de China y crear un poco de historia en el circuito de la WTA.

La WTA informó que con la victoria del sábado, Swiatek se convirtió en la primera jugadora en registrar 25 o más victorias en eventos WTA 1000 durante tres temporadas consecutivas.

La polaca cabeza de serie número uno ganó la semana pasada el Abierto de Corea en Seúl. También ha ganado el Abierto de Francia cuatro veces y el de Estados Unidos una vez entre sus seis títulos individuales de Grand Slam.

En partidos anteriores el sábado en Beijing, Mirra Andreeva (4) superó 6-2, 6-2 a Zhu Lin y la estadounidense Emma Navarro derrotó 6-3, 7-6 (8) a Elena-Gabriela Ruse.

Naomi Osaka ganó el primer set de su partido de segunda ronda antes de que Aliaksandra Sasnovich remontara para ganar 1-6, 6-4, 6-2, y Emma Raducanu venció 6-3, 6-3 a Cristina Bucsa.

El torneo se está llevando a cabo simultáneamente con un torneo masculino ATP 500.

Jannik Sinner venció 6-4, 5-7, 6-0 al francés Terence Atmane para avanzar a los cuartos de final.

Sinner, quien perdió la final del Abierto de Estados Unidos ante Carlos Alcaraz hace tres semanas, solo pasó cuatro juegos en su partido de primera ronda contra el veterano croata Marin Cilic.


Comentarios

Etiquetas:
