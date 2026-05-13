Iga Swiatek avanza a semifinales del Abierto de Italia
Iga Swiatek venció 6-1 y 6-2 a Jessica Pegula en 67 minutos y avanzó a semifinales del Abierto de Italia, reforzando su candidatura rumbo a Roland Garros
- 13
-
Mayo
2026
La tenista Iga Swiatek confirmó que su poderío sobre arcilla sigue intacto al aplastar este miércoles a Jessica Pegula por 6-1 y 6-2 en apenas 67 minutos, resultado que le aseguró su pase a las semifinales del Abierto de Italia y reforzó su condición de favorita rumbo a Roland Garros.
La polaca, actual número cuatro del ranking mundial, ofreció una exhibición contundente en el Foro Itálico ante la estadounidense, quinta del mundo, en un duelo que en el papel prometía mayor equilibrio, pero que terminó siendo un monólogo de precisión, agresividad y dominio táctico por parte de la tricampeona romana.
Swiatek recupera su mejor versión en arcilla
La victoria representa una de las actuaciones más sólidas de Swiatek en la temporada 2026 y su primer triunfo del año ante una rival del Top 10, una señal clave en el momento más importante de la gira sobre tierra batida.
La cuatro veces campeona de Roland Garros cedió apenas tres juegos en todo el encuentro, mostrando la intensidad y consistencia que la han convertido en una de las máximas especialistas en esta superficie.
Su capacidad para imponer ritmo desde el fondo de la cancha, abrir ángulos y neutralizar el servicio de Pegula dejó claro que vuelve a alcanzar su mejor nivel justo antes del Grand Slam parisino.
Roma, un torneo especial para la polaca
Con este triunfo, Swiatek sigue ampliando su impresionante historial en el Abierto de Italia, torneo que ya conquistó en 2021, 2022 y 2024.
La victoria sobre Pegula representó además su triunfo número 25 en Roma, donde se ha consolidado como una de las jugadoras más dominantes de los últimos años.
Ahora buscará su cuarta corona en la capital italiana, una conquista que fortalecería aún más su preparación para el Abierto de Francia.
