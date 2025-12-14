Podcast
Deportes

Implementan operativo de seguridad para final Toluca-Tigres

Más de mil policías estatales y 600 municipales vigilarán el estadio Nemesio Diez; habrá cierres viales y monitoreo con cámaras del C5

  • 14
  • Diciembre
    2025

Con motivo de la final del futbol mexicano entre Toluca y Tigres, autoridades estatales y municipales implementarán un amplio operativo de seguridad en el estadio Nemesio Diez en Toluca y su entorno, con acciones antes, durante y después del encuentro programado para este fin de semana.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) desplegará un estado de fuerza de mil 67 elementos, quienes se distribuirán tanto al interior como en la periferia del inmueble deportivo, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

El dispositivo incluye 10 binomios equinos, dos caninos, así como vigilancia a pie y patrullajes motorizados en zonas de alta afluencia y rutas de acceso y salida.

Apoyo con unidades y monitoreo tecnológico

El operativo contará con el respaldo de 70 unidades oficiales, cinco motocicletas y 13 autobuses, que permitirán una atención rápida ante cualquier incidente en los alrededores del estadio.

Además, desde el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) se realizará un monitoreo permanente a través de cámaras de videovigilancia instaladas en puntos estratégicos de la capital mexiquense.

Se suman policías municipales

A las labores de seguridad se integrarán más de 600 elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección 

municipal, en coordinación con la policía estatal, reforzando la presencia en accesos, gradas y vialidades cercanas.

Las autoridades exhortaron a la afición a llegar con anticipación, atender las indicaciones del personal de seguridad y mantener una conducta responsable para que el evento se desarrolle en un ambiente de paz y convivencia familiar.

Seguridad al interior del estadio

Dentro del Nemesio Diez, elementos de la SSEM apoyarán a la seguridad privada del evento para supervisar accesos y evitar el ingreso de armas, drogas u objetos prohibidos que representen un riesgo para los asistentes, mediante revisiones preventivas.

Cierres viales desde las 13:00 horas

En materia de movilidad, la Policía de Tránsito, en coordinación con la Policía Municipal, implementará cortes y cierres a la circulación en avenidas y calles aledañas al estadio a partir de las 13:00 horas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y utilizar rutas alternas.


