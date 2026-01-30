Podcast
Nuevo León

Implementan operativo en carreteras por fin de semana largo

El operativo contempla monitoreo continuo y respuesta ante emergencias viales, con apoyo de corporaciones de seguridad y auxilio

  • 30
  • Enero
    2026

Con motivo del fin de semana largo, el Gobierno de Nuevo León activó un operativo especial de seguridad carretera en vías federales y estatales, en coordinación con la Guardia Nacional y la Defensa Nacional, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Escamilla Vargas.

Refuerzan vigilancia en carreteras de Nuevo León

El funcionario detalló que la División de Caminos de Fuerza Civil mantiene presencia permanente en las principales rutas de comunicación, con el objetivo de brindar seguridad, apoyo y acompañamiento a automovilistas que circulen durante este periodo de alta movilidad.

El despliegue contempla patrullajes preventivos, puntos de observación y coordinación operativa entre corporaciones de los tres niveles de gobierno en tramos de mayor flujo vehicular.



Activan operativo Conexión con acompañamiento vía 911

Como parte del dispositivo, se activó el operativo Conexión, mediante el cual la ciudadanía puede solicitar acompañamiento carretero a través del 911, especialmente en trayectos identificados con mayor afluencia durante fines de semana y periodos vacacionales.

La solicitud genera enlace con unidades cercanas para seguimiento preventivo en ruta, de acuerdo con la disponibilidad operativa.

Recomiendan usar Puente Colombia para viajes a EUA

Escamilla Vargas recomendó a quienes planean viajar hacia EUA utilizar el Puente Colombia como opción de cruce, al permitir el traslado sin salir del territorio estatal. También exhortó a respetar límites de velocidad y medidas de conducción preventiva.

Coordinación interinstitucional durante todo el fin de semana

Las autoridades indicaron que la coordinación federal, estatal y municipal se mantendrá activa durante todo el fin de semana largo para prevenir incidentes y atender reportes en carreteras de Nuevo León.

El operativo contempla monitoreo continuo y respuesta ante emergencias viales, con apoyo de corporaciones de seguridad y auxilio.


