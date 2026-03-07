Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_07_at_8_23_47_AM_2_54222ef5b2
Nuevo León

Implementan operativo vial para Rayados rumbo al Clásico

En la zona de la Plaza de Toros se instalará una torre de seguridad con cámaras, conectada al C4 de Monterrey, para supervisar en tiempo real la concentración

  • 07
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó que este sábado se realizará un operativo de resguardo con motivo de la edición 142 del clásico regiomontano, destinado a los aficionados del Club Monterrey.

Participación de autoridades y carril reversible

Un total de 300 oficiales de Policía y Tránsito participarán para garantizar la seguridad y vialidad. Se implementará un carril reversible en la avenida Manuel L. Barragán al norte para agilizar el tránsito vehicular durante la concentración de los seguidores.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 8.23.47 AM.jpeg

La concentración de los aficionados se realizará a partir de las 18:00 horas, pero solo se permitirá el acceso a quienes cuenten con boleto de entrada. El punto de reunión será frente a la Plaza de Toros “Lorenzo Garza”, desde donde saldrán a las 19:00 horas rumbo al Estadio Universitario.

Cerco de seguridad y cierre vial

Las autoridades instalarán un cerco de seguridad y se cerrará la vialidad por la avenida Alfonso Reyes al norte al iniciar la marcha. Para mantener la fluidez del tráfico, se habilitará un carril reversible por Manuel L. Barragán hasta Servicio Postal, continuando hacia la derecha para salir a Alfonso Reyes o seguir a Guerrero.

Otra alternativa vial será Alfonso Reyes al norte, Heroico Colegio Militar al oriente y Guerrero hasta Múnich.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 8.23.47 AM (3).jpeg

Recomendaciones a conductores y vigilancia

Se exhorta a los automovilistas a disminuir la velocidad y seguir las indicaciones de los oficiales de Tránsito. La Policía de Monterrey se encargará de la seguridad de la porra para garantizar que la marcha se realice de manera pacífica.

Monitoreo y tecnología de vigilancia

En la zona de la Plaza de Toros se instalará una torre de seguridad con videocámaras, conectada al C4 de Monterrey, para supervisar en tiempo real la concentración y desplazamiento de los seguidores del club.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 8.23.47 AM (1).jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_83e3b19ff6
María Carmen Parra García: Una vida de valor en Ciudad Victoria
marcha_8m_por_mexico_f0d652304f
Así se vive la conmemoración del 8M en México
Amanece_desierto_el_centro_de_Monterrey_tras_festejo_de_Ano_Nuevo_05acd9ef68
Pide Monterrey no circular en el centro debido a marcha del 8M
publicidad

Últimas Noticias

AP_26067764103971_b788e43c17
Milan vence 1-0 al Inter y se queda con el Derby della Madonnina
Whats_App_Image_2026_03_08_at_4_06_19_PM_2_761a49f07e
Instalan mesas de trabajo para impulsar competitividad en turismo
EH_FOTO_VERTICAL_13_2d56fcc8c1
¿Quién es Mojtaba Khamenei? Próximo líder supremo de Irán
publicidad

Más Vistas

deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
inter_armamanto_eua_b5d193d85f
'Estados Unidos podría perder guerra con Irán': dice analista
publicidad
×