Implementan operativo vial para Rayados rumbo al Clásico

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó que este sábado se realizará un operativo de resguardo con motivo de la edición 142 del clásico regiomontano, destinado a los aficionados del Club Monterrey.

Participación de autoridades y carril reversible

Un total de 300 oficiales de Policía y Tránsito participarán para garantizar la seguridad y vialidad. Se implementará un carril reversible en la avenida Manuel L. Barragán al norte para agilizar el tránsito vehicular durante la concentración de los seguidores.

La concentración de los aficionados se realizará a partir de las 18:00 horas, pero solo se permitirá el acceso a quienes cuenten con boleto de entrada. El punto de reunión será frente a la Plaza de Toros “Lorenzo Garza”, desde donde saldrán a las 19:00 horas rumbo al Estadio Universitario.

Cerco de seguridad y cierre vial

Las autoridades instalarán un cerco de seguridad y se cerrará la vialidad por la avenida Alfonso Reyes al norte al iniciar la marcha. Para mantener la fluidez del tráfico, se habilitará un carril reversible por Manuel L. Barragán hasta Servicio Postal, continuando hacia la derecha para salir a Alfonso Reyes o seguir a Guerrero.

Otra alternativa vial será Alfonso Reyes al norte, Heroico Colegio Militar al oriente y Guerrero hasta Múnich.

Recomendaciones a conductores y vigilancia

Se exhorta a los automovilistas a disminuir la velocidad y seguir las indicaciones de los oficiales de Tránsito. La Policía de Monterrey se encargará de la seguridad de la porra para garantizar que la marcha se realice de manera pacífica.

Monitoreo y tecnología de vigilancia

En la zona de la Plaza de Toros se instalará una torre de seguridad con videocámaras, conectada al C4 de Monterrey, para supervisar en tiempo real la concentración y desplazamiento de los seguidores del club.





