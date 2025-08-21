Cerrar X
Impulsan liderazgo femenil en el Abierto Monterrey

El Club Sonoma celebró este miércoles el foro ‘Mujeres que Transforman: Economía y Sociedad 2025’, reuniendo a líderes empresariales, sociales y gubernamentales

  • 21
  • Agosto
    2025

Entre el sonido de las raquetas y la expectación del público que vive el Abierto GNP Seguros 2025, hubo también un espacio para hablar de otro tipo de victorias: las que se ganan fuera de la cancha. En el Club Sonoma se celebró el foro “Mujeres que transforman: “Economía y Sociedad 2025”, organizado por Banco Santander, que reunió a líderes empresariales, sociales y gubernamentales en torno a la equidad de género y el impulso del talento femenino.

El evento abrió con un mensaje preparado por Martha Herrera González, Secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, quien no pudo asistir de manera presencial, pero envió un emotivo discurso que recordó que hablar de igualdad es hablar de oportunidades reales que cambian vidas. “La inclusión no es discurso, es una práctica que transforma comunidades”.

Posteriormente, Laura Cruz Urquiza, Directora General Adjunto de Estrategia, Innovación y Experiencia Cliente de Banco Santander, dio la bienvenida y resaltó el compromiso del banco con la inclusión y la sostenibilidad como pilares estratégicos.

Tras esto, María de la Luz Calvet Roquero, Directora Ejecutiva de Sostenibilidad Ambiental de Banco Santander, ofreció una presentación sobre los avances y retos que existen en materia de equidad e inclusión de las mujeres en la economía nacional. Durante su participación lanzó un mensaje contundente: “El PIB nacional puede aumentar en 6 billones de pesos si la mujer alcanzara la paridad en materia laboral y salarial. De 2015 a 2025, la participación de la mujer aumentó en un 3% en la economía. Es importante el llamado a hacer acciones colectivas y con voluntad para alcanzar una verdadera paridad y equidad”.

El programa incluyó el foro “Mujeres que Transforman: “Economía y Sociedad 2025” y un panel de “Historias Inspiradoras y de Impacto”, moderado por María de la Luz Calvet Roquero, Directora Ejecutiva de Sostenibilidad Ambiental de Santander. En este conversatorio participaron líderes como Ana Fernanda Hierro, Secretaria Técnica del Consejo Nuevo León; Carmen Eugenia Garza T. Junco, Directora de la Fundación FRISA y Presidenta del Consejo de Comunidar; y Teresa Elizabeth Villarreal Torres, Directora Jurídica de Xignux y Presidenta de ANADE NL. Todas ellas compartieron experiencias sobre innovación, sostenibilidad y el impacto de las mujeres en sectores clave de la economía.

Cada una narró los retos que enfrentaron para llegar a puestos de decisión y cómo equilibran su liderazgo profesional con la vida familiar y personal. Sus testimonios mostraron que el éxito femenino no está exento de obstáculos, pero sí de determinación y resiliencia.

Al término del panel, directivos de Santander como Alonso Cervera Lomelí, Loudav Modad Salas y Luis Eduardo Mendiola Díaz entregaron reconocimientos a las participantes y destacaron que este tipo de encuentros no solo visibilizan logros, sino que generan redes de apoyo que fortalecen a toda la sociedad.

El foro concluyó con un espacio de networking en el Hospitality Santander, donde las asistentes pudieron intercambiar ideas y sumar esfuerzos. Más tarde, la jornada cerró con el partido estelar del Abierto GNP Seguros, recordando que tanto en el deporte como en la vida profesional, el talento y la disciplina son la clave para transformar realidades.

Con este encuentro, Santander no solo fortaleció su vínculo con el torneo de tenis más importante del norte del país, sino que también dejó claro que la transformación económica y social de México pasa inevitablemente por las mujeres.


