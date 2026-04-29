Juventudes impulsan cultura democrática desde el voto

La participación de las juventudes en los procesos electorales fue colocada como eje central durante el Foro Estatal “La importancia del voto de las juventudes en los procesos electorales”, organizado por el Instituto Nacional Electoral en Coahuila, donde se destacó la necesidad de fortalecer la cultura democrática desde edades tempranas.

El evento se realizó en el marco de la presentación de la ganadora estatal del Concurso Nacional Líderes Cívicas 2025, iniciativa dirigida a mujeres adolescentes de entre 15 y 17 años para fomentar liderazgo, participación ciudadana e igualdad.

Durante el foro, Alejandra Guadalupe González Ibarra, ganadora en Coahuila con el proyecto “Incentivar el voto a los adolescentes”, subrayó que las juventudes cuentan con propuestas y visión para incidir en su entorno, por lo que consideró fundamental abrir espacios para que participen activamente.

Por su parte, Karla Patricia Valdés García, de la Universidad Autónoma de Coahuila, destacó que promover el liderazgo juvenil fortalece no solo la democracia, sino también la construcción de una sociedad más crítica e informada.

En tanto, la consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila, Layla Karina Miranda Girón, enfatizó que el voto es una herramienta clave de participación ciudadana, por lo que involucrar a las juventudes permite consolidar una cultura democrática más sólida.

El certamen, impulsado por el INE en coordinación con organizaciones civiles, contó con la participación de mil 60 adolescentes, quienes presentaron 440 proyectos enfocados en liderazgo, prevención de violencias y promoción del voto. A nivel nacional se reconocieron 30 propuestas ganadoras y 19 menciones honoríficas.

Con este tipo de ejercicios, el INE en Coahuila busca fortalecer la educación cívica e incentivar la participación de nuevas generaciones en la vida democrática del país.

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