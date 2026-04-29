Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_29_at_15_56_57_08e18ace47
Coahuila

Juventudes impulsan cultura democrática desde el voto

Foro del INE Coahuila destacó liderazgo juvenil y participación electoral como base para fortalecer ciudadanía y democracia entre nuevas generaciones

  • 29
  • Abril
    2026

La participación de las juventudes en los procesos electorales fue colocada como eje central durante el Foro Estatal “La importancia del voto de las juventudes en los procesos electorales”, organizado por el Instituto Nacional Electoral en Coahuila, donde se destacó la necesidad de fortalecer la cultura democrática desde edades tempranas.

El evento se realizó en el marco de la presentación de la ganadora estatal del Concurso Nacional Líderes Cívicas 2025, iniciativa dirigida a mujeres adolescentes de entre 15 y 17 años para fomentar liderazgo, participación ciudadana e igualdad.

WhatsApp Image 2026-04-29 at 15.56.56 (1).jpeg

Durante el foro, Alejandra Guadalupe González Ibarra, ganadora en Coahuila con el proyecto “Incentivar el voto a los adolescentes”, subrayó que las juventudes cuentan con propuestas y visión para incidir en su entorno, por lo que consideró fundamental abrir espacios para que participen activamente.

Por su parte, Karla Patricia Valdés García, de la Universidad Autónoma de Coahuila, destacó que promover el liderazgo juvenil fortalece no solo la democracia, sino también la construcción de una sociedad más crítica e informada.

WhatsApp Image 2026-04-29 at 15.56.56.jpeg

En tanto, la consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila, Layla Karina Miranda Girón, enfatizó que el voto es una herramienta clave de participación ciudadana, por lo que involucrar a las juventudes permite consolidar una cultura democrática más sólida.

El certamen, impulsado por el INE en coordinación con organizaciones civiles, contó con la participación de mil 60 adolescentes, quienes presentaron 440 proyectos enfocados en liderazgo, prevención de violencias y promoción del voto. A nivel nacional se reconocieron 30 propuestas ganadoras y 19 menciones honoríficas.

Con este tipo de ejercicios, el INE en Coahuila busca fortalecer la educación cívica e incentivar la participación de nuevas generaciones en la vida democrática del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2025_12_17_173442_5f0476e3bc
Reconocen coordinación de seguridad entre federación y Coahuila
foto_foro_14_90496ccbf7
Realizan en Tamaulipas segundo foro de No Violencia Animal
publicidad

Últimas Noticias

apec_sheinbaum_cumbre_china_3671448315
Presidencia prioriza asistir a Cumbre de la APEC en China
apuesta_alcaldes_saltillo1_d10e8b150e
Apuesta entre alcaldes beneficia con equipo a escuela de Saltillo
Wall_Street_rojo_b22daeddd9
Wall Street abre en verde tras resultados positivos empresariales
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×