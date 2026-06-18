Impulsan jornadas para promover masculinidades positivas

La Secretaría de las Mujeres y la UDEM iniciaron sesiones de Global Guy Talk para prevenir la violencia de género y fomentar la corresponsabilidad masculina

Con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de género mediante la promoción de masculinidades positivas, la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León y la Universidad de Monterrey (UDEM) pusieron en marcha las jornadas de grupos reflexivos para hombres Global Guy Talk.

La secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan Ortega, acompañada por Magda Yadira Robles Garza, directora del Centro de Equidad de Género e Inclusión de la UDEM, presentó esta iniciativa ante docentes y colaboradores de la institución, donde se abordarán temas relacionados con el manejo del estrés, la vulnerabilidad, las relaciones interpersonales, la paternidad y la construcción de entornos libres de violencia.

Buscan fortalecer masculinidades positivas

Este encuentro marca el inicio formal de una serie de sesiones programadas para el resto del año, dirigidas a docentes, personal administrativo y estudiantes de la UDEM, fortaleciendo las acciones impulsadas por la Unidad de Atención a Masculinidades y el Centro de Equidad de Género e Inclusión de la universidad.

Ambas instancias brindan acompañamiento permanente, capacitación y atención especializada en materia de prevención de la violencia de género a través de la línea telefónica 81 8244 2344.

La Secretaría de las Mujeres destacó que, desde 2023, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, se han impartido más de 50 sesiones de la metodología Global Guy Talk en organismos públicos y privados, beneficiando a más de 500 hombres colaboradores.

Promueven corresponsabilidad en cuidados y crianza

Las autoridades señalaron que este tipo de estrategias buscan involucrar activamente a los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres, así como fomentar su participación en las labores de cuidado y en una crianza corresponsable de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, la dependencia estatal recordó que mantiene disponible, a través del 070, la línea de atención 24/7 “Detente, llama, Reflexiona”, un servicio especializado de contención emocional, orientación y acompañamiento dirigido a hombres que enfrentan situaciones de estrés o conflicto, con el propósito de prevenir conductas violentas y contribuir a relaciones más sanas e igualitarias.