Incluyen a Messi y Cristiano en finalistas del FIFPRO World 11

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo figuran entre los 26 nominados al FIFPRO World 11 masculino 2025, el único premio votado por futbolistas

  • 27
  • Octubre
    2025

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a compartir lista de honor tras ser incluidos entre los finalistas al FIFPRO World 11 masculino 2025, el único reconocimiento mundial del fútbol decidido exclusivamente por jugadores profesionales.

Más de 26,000 futbolistas de 68 países emitieron sus votos para elegir a los mejores del año, en una votación que cubrió el periodo del 15 de julio de 2024 al 3 de agosto de 2025.

El once ideal definitivo se revelará el 3 de noviembre a las 14:00 horas a través de las plataformas digitales de FIFPRO.

Messi, de 38 años, sigue dejando huella con el Inter Miami, mientras que Cristiano Ronaldo, de 40, continúa rompiendo récords en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Ambos lideran un listado que combina figuras consagradas y jóvenes talentos como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, del Barcelona.

Entre los otros nominados destacan Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne y Luka Modric, en una alineación que podría mezclar varias generaciones de estrellas.

El equipo ideal estará conformado por un arquero, tres defensores, tres mediocampistas y tres delanteros, además de un jugador adicional con el siguiente mayor número de votos.

En la categoría femenina, también se revelaron las 26 finalistas al FIFPRO World 11 Femenino 2025, entre las que figuran Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Olga Carmona, Linda Caicedo y la legendaria Marta.

