Pacquiao se hace cargo del antiguo gimnasio de Mayweather

Manny Pacquiao se hizo cargo del gimnasio de boxeo que alguna vez estuvo vinculado a Floyd Mayweather Jr. en el corazón de Hollywood.

Indicó dónde se colocarán en el futuro los sacos para entrenar y echó un vistazo a una gran imagen de su rival, que pronto será retirada.

Recordemos que ambos tienen previsto enfrentarse de nuevo el 19 de septiembre en el Sphere de Las Vegas, una revancha más de una década después de su combate que batió récords en 2015.

Entre bambalinas, el tema principal ha dejado de ser cómo se describe la pelea. Lo que interesa es cómo seguirá adelante.

Jas Mathur, director general de Manny Pacquiao Promotions y productor del evento, sostuvo que el combate está respaldado por múltiples acuerdos firmados y que esos términos siguen siendo claros.

Según Mathur, esos acuerdos establecen una pelea profesional, no una exhibición, e incluyen compromisos financieros que ya están en marcha.

Sus declaraciones se producen en medio de preguntas más amplias sobre los planes de Mayweather, incluidos combates informados previamente con el excampeón de peso pesado Mike Tyson y con el kickboxer Mike Zambidis.

Además, describió la situación como un incumplimiento de contrato, al señalar comentarios públicos que difieren de los términos firmados. Añadió que el asunto ahora se está gestionando por vías legales mientras ambas partes trabajan hacia una resolución.

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