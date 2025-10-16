Cerrar X
gilberto_mora_6668b22abb
Deportes

Incluyen a Gilberto Mora entre los 60 mejores talentos jóvenes

El mediocampista de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, fue incluido por The Guardian entre los 60 mejores futbolistas del mundo nacidos en 2008.

  • 16
  • Octubre
    2025

El diario británico The Guardian publicó su tradicional lista anual de los 60 jóvenes futbolistas más prometedores del planeta, y Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana, figura como una de las estrellas más brillantes de la generación nacida en 2008.

El rotativo describió al mediocampista como “el jugador que más ha entusiasmado a la afición mexicana en los últimos años”, destacando su madurez, técnica y visión de juego poco común para su edad.

Apenas con 17 años, Mora ya ha roto récords de precocidad en las categorías juveniles de la Selección Mexicana, fue una de las figuras del Mundial Sub-20, donde su desempeño lo catapultó a la mira de clubes europeos y lo perfila, según analistas, como candidato a integrar la Selección Mayor rumbo al Mundial del próximo año.

The Guardian resalta que su inteligencia táctica y capacidad para manejar ambos perfiles lo convierten en un jugador distinto:

“Mora destaca por su forma inteligente de jugar: encuentra espacios y tiempos entre la avalancha de la liga mexicana, con pases precisos con ambos pies y un instinto goleador innato”, señala el medio británico.

Europa pone los ojos en él

Cabe señalar que el nombre de Gilberto Mora ya suena en los despachos de varios clubes de élite del continente europeo, de acuerdo con su representante, Rafaela Pimenta, equipos de Inglaterra, España e Italia han mostrado interés por su fichaje, atraídos por su combinación de técnica, carácter y comprensión del juego.

Humberto Mancilla y Alex Gutiérrez, la nueva ofensiva tricolor

Junto a Mora, The Guardian también incluyó a dos delanteros mexicanos que comienzan a dar de qué hablar: Humberto Mancilla, de los Pumas de la UNAM, y Alex Gutiérrez, de Cruz Azul.

Ambos atacantes han brillado en torneos juveniles por su potencia y olfato goleador, y son vistos como parte del relevo generacional que busca consolidarse en la Selección Mexicana en los próximos años.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25281028502451_13662a7274
¡Y en su casa! México golea a Chile y está en Cuartos del Mundial
deportes_gilberto_mora_1406632469
Gilberto Mora brilla y México Sub-20 rescata empate contra España
escena_mtv_mva_e99ab2bb21
Brillan estrellas en los MTV VMAs 2025 con música y homenajes
publicidad

Últimas Noticias

206_caminos_c7fb7f4ae4
Reabren caminos afectados por lluvias en cuatro estados
cristiano_ronaldo_azteca_a6b828b05e
Cristiano Ronaldo jugaría ante México en reapertura del Azteca
EH_DOS_FOTOS_2025_10_17_T083430_201_4a71be4535
Rinden informe de Contraloría y Participación Ciudadana de NL
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×