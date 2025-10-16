Incluyen a Gilberto Mora entre los 60 mejores talentos jóvenes

El diario británico The Guardian publicó su tradicional lista anual de los 60 jóvenes futbolistas más prometedores del planeta, y Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana, figura como una de las estrellas más brillantes de la generación nacida en 2008.

El rotativo describió al mediocampista como “el jugador que más ha entusiasmado a la afición mexicana en los últimos años”, destacando su madurez, técnica y visión de juego poco común para su edad.

Apenas con 17 años, Mora ya ha roto récords de precocidad en las categorías juveniles de la Selección Mexicana, fue una de las figuras del Mundial Sub-20, donde su desempeño lo catapultó a la mira de clubes europeos y lo perfila, según analistas, como candidato a integrar la Selección Mayor rumbo al Mundial del próximo año.

The Guardian resalta que su inteligencia táctica y capacidad para manejar ambos perfiles lo convierten en un jugador distinto:

“Mora destaca por su forma inteligente de jugar: encuentra espacios y tiempos entre la avalancha de la liga mexicana, con pases precisos con ambos pies y un instinto goleador innato”, señala el medio británico.

Europa pone los ojos en él

Cabe señalar que el nombre de Gilberto Mora ya suena en los despachos de varios clubes de élite del continente europeo, de acuerdo con su representante, Rafaela Pimenta, equipos de Inglaterra, España e Italia han mostrado interés por su fichaje, atraídos por su combinación de técnica, carácter y comprensión del juego.

Humberto Mancilla y Alex Gutiérrez, la nueva ofensiva tricolor

Junto a Mora, The Guardian también incluyó a dos delanteros mexicanos que comienzan a dar de qué hablar: Humberto Mancilla, de los Pumas de la UNAM, y Alex Gutiérrez, de Cruz Azul.

Ambos atacantes han brillado en torneos juveniles por su potencia y olfato goleador, y son vistos como parte del relevo generacional que busca consolidarse en la Selección Mexicana en los próximos años.

