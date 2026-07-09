Inglaterra buscaría un amistoso ante México en Wembley

De acuerdo con diversos reportes, la Federación Inglesa de Futbol analiza la posibilidad de organizar un partido amistoso contra la Selección Mexicana

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De acuerdo con reportes de medios ingleses, la Federación Inglesa de Futbol (FA) estudia la posibilidad de organizar un partido amistoso contra la Selección Mexicana en el estadio de Wembley.

La iniciativa surge después del intenso enfrentamiento que ambas selecciones protagonizaron en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un encuentro que destacó por su nivel futbolístico, la emoción hasta el último minuto y una audiencia histórica.

Según información publicada, directivos ingleses consideran que México puede convertirse en un rival ideal para futuros compromisos de preparación debido al crecimiento mostrado durante el torneo.

El Mundial cambió la percepción sobre el Tri

Aunque México quedó eliminado ante Inglaterra en Octavos de Final, el desempeño del equipo dirigido entonces por Javier Aguirre dejó buenas sensaciones.

Además del espectáculo dentro de la cancha, llamó la atención el ambiente que se vivió en el Estadio Ciudad de México, donde más de 80 mil aficionados impulsaron al Tricolor durante uno de los partidos más vistos del Mundial.

El reconocimiento al nivel competitivo mostrado por México sería uno de los factores que motivan a la FA a buscar un nuevo enfrentamiento.

La intención de Inglaterra sería recibir a México en Wembley, considerado uno de los estadios más emblemáticos del futbol mundial.

Por ahora no existe una fecha definida ni negociaciones oficiales anunciadas públicamente, ya que el calendario internacional europeo incluye compromisos de Nations League, eliminatorias y la próxima Eurocopa.

Sin embargo, la posibilidad comienza a tomar fuerza en Inglaterra y no se descarta que ambas federaciones exploren una ventana disponible en los próximos años.