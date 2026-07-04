Nacional Inicio / Nacional / Confirman ley seca para el partido México contra Inglaterra Confirman ley seca para el partido México contra Inglaterra La medida responde al saldo trágico que se presentó en el encuentro de la fase previa ante Ecuador, donde hubo cuatro personas sin vida Por Carlos Nava | 04 Julio 2026

Con motivo del histórico encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la puesta en marcha de un operativo especial de seguridad que incluirá la restricción en la venta de bebidas alcohólicas (Ley Seca) en puntos estratégicos de la capital. La medida fue oficializada este viernes 3 de julio mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, el objetivo principal es prevenir incidentes vinculados al consumo excesivo de alcohol y garantizar el orden público durante las celebraciones, tomando como antecedente los altercados registrados en partidos anteriores del conjunto tricolor. "Con motivo de la celebración de encuentros deportivos, actividades culturales, recreativas vinculadas a dicho evento, resulta necesario que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México adopten medidas prevent ivas y de control que contribuyan a preservar el orden público", señala el documento oficial.

¿Cuánto durará la Ley Seca?

La suspensión en la venta de alcohol tendrá una duración total de 31 horas continuas. Los horarios establecidos son los siguientes:

Inicio: Domingo 5 de julio a las 00:00 horas.

Término: Lunes 6 de julio a las 07:00 horas.

Zonas y colonias afectadas en la CDMX

Las autoridades aclararon que la restricción no aplicará en todo el país, sino que se concentrará en las zonas de la capital con mayor afluencia de aficionados, específicamente en los perímetros cercanos al Estadio Ciudad de México y en el Perímetro "A" del Centro Histórico.

Las colonias donde quedará estrictamente prohibida la venta de alcohol son:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

Condesa

Roma Norte

¿Qué comercios se verán afectados y cuáles son las excepciones?

La prohibición aplica para el comercio al por menor en establecimientos como tiendas de abarrotes, supermercados, vinaterías, tiendas de conveniencia y cualquier otro local autorizado para la comercialización de estos productos.

La excepción para restaurantes

El decreto publicado en la Gaceta Oficial contempla una excepción para el sector restaurantero. Los establecimientos que operen como restaurantes podrán vender bebidas alcohólicas bajo condiciones estrictas:

El consumo debe ser estrictamente al interior del establecimiento. Las bebidas deberán ir acompañadas obligatoriamente de alimentos.

Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México hizo un enérgico llamado a la ciudadanía y a la afición del "Tri" para disfrutar del encuentro mundialista de manera responsable y en un ambiente familiar.