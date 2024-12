Inglaterra queda con Serbia y Albania en eliminatoria mundialista

La primera tarea oficial de Thomas Tuchel como seleccionador de Inglaterra llegó este viernes. Consistió en presenciar el sorteo donde su equipo fue colocado en el grupo de Serbia, Albania, Letonia y Andorra para la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026.

Tuchel no comenzará a trabajar sino hasta enero como el primer alemán que se ha hecho cargo de la selección inglesa, ganadora de la Copa del Mundo de 1966 como anfitriona.

Sin embargo, el estratega estuvo presente en la sede de la FIFA para ver cómo los 54 equipos europeos eran sorteados en 12 grupos de la eliminatoria. Los partidos comienzan en marzo para algunos grupos, mientras que la actividad en otros iniciará en junio o septiembre.

“Es un grupo difícil, es mi primera impresión”, dijo Tuchel, quien debe esperar a que la FIFA apruebe la lista de partidos para ver si su debut con Inglaterra será en un partido clasificatorio en marzo o un encuentro de preparación.

Europa enviará 16 equipos al primer Mundial de 48 selecciones, que será coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Los ganadores de los 12 grupos en noviembre próximo avanzarán directamente a la Copa del Mundo. Los segundos irán a un repechaje en marzo de 2026, al que se unirán cuatro equipos más que ganaron un grupo de la Liga de Naciones el mes pasado.

Inglaterra es uno de los pocos equipos cabeza de serie que ya conoce a sus oponentes de la eliminatoria. La mayoría de los grupos aún está incompleta, ya que ocho equipos cabeza de serie serán ubicados con base en los resultados de sus duelos de cuartos de final de la Liga de Naciones, previstos para marzo.

