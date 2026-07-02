Inglaterra ya tiene sede para preparar juego ante México

El equipo de Thomas Tuchel llegará el viernes por la noche a la Ciudad de México y entrenará el sábado en las instalaciones de Cantera, de la UNAM,

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La Selección de Inglaterra ya tiene definido su centro de operaciones para el partido frente a México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel entrenará el sábado 4 de julio en las instalaciones de Cantera, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras arribar la noche del viernes a la Ciudad de México.

La decisión forma parte de la estrategia de los ingleses para aclimatarse a la altura de la capital y realizar los últimos ajustes tácticos antes del encuentro del domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Llegarán dos días antes del partido

De acuerdo con el itinerario del equipo inglés, el jueves 2 de julio realizarán un entrenamiento en el Swope Soccer Village de Kansas City, donde los medios de comunicación únicamente tendrán acceso durante los primeros 15 minutos de la práctica.

Un día después se llevará a cabo una zona mixta con la prensa en ese mismo complejo deportivo y, posteriormente, la delegación viajará a la Ciudad de México, donde tiene previsto arribar la noche del viernes.

El sábado, Inglaterra entrenará en Cantera con una práctica abierta a los medios a partir de las 16:00 horas y ofrecerá su conferencia de prensa oficial a las 18:00 horas, en la antesala del compromiso frente al Tricolor.

Dos invictos frente a frente

El partido reunirá a dos de las selecciones con mejor rendimiento en el Mundial.

México terminó como líder del Grupo A después de vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, posteriormente eliminó a Ecuador por 2-0 en los dieciseisavos de final y llega a la siguiente ronda con una marca perfecta en defensa: cuatro partidos sin recibir gol y ocho anotaciones a favor.

Inglaterra también concluyó como primer lugar de su grupo tras derrotar a Croacia y Panamá, además de empatar con Ghana.

En la ronda de eliminación directa remontó un marcador adverso para vencer 2-1 a República del Congo y asegurar su boleto a los octavos de final.

Los ingleses también acumulan ocho goles en el torneo, aunque han permitido tres anotaciones, una diferencia importante respecto al Tricolor, que mantiene su portería imbatida.