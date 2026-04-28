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Falla del pateador de los Gigantes… ¡Le salva la vida!

Mark Toothaker reveló cómo evitó la muerte por el error del jugador Younghoe Koo en el juego ante Patriotas de Nueva Inglaterra, en la Semana 13 de la NFL 2025

  • 28
  • Abril
    2026

Hombre atribuye al pateador de los Giants, Younghoe Koo, el haberle salvado la vida después que el pateador fallara un intento de gol de campo contra los New England Patriots la temporada pasada, en el futbol americano de la NFL 2025, en duelo de la Semana 13, lunes 1 de diciembre de 2025, duelo ganado 33-15 por los Pats.

Mark Toothaker, de Lexington, Kentucky, dice que cree que Koo le salvó la vida.

Toothaker dice que el fallido intento de Koo lo hizo reír tan fuerte que le dio un ataque epiléptico.

“Nunca había sentido nada igual en mi vida. Sentí como si me hubieran electrocutado”, dijo.

A Toothaker lo llevaron de urgencia desde su casa al hospital. Tras una tomografía computarizada, Toothaker dice que se encontró un “tumor del tamaño de una pelota de tenis” en un lado de su cerebro.

El tumor fue removido quirúrgicamente, y Toothaker no tiene daños a largo plazo, según la agencia AP.

“(Koo) me salvó la vida porque eso podría haber pasado en cualquier otro momento. Creo de todo corazón que estuve en el lugar correcto en el momento adecuado, y él fue el detonante de que eso ocurriera. “Fue un milagro”, le dijo a la agencia AP.

“Tan fuerte como fue ese episodio, tan violento como fue ese ataque epiléptico, no tengo ningún recuerdo de ello y me costaría creer que no habría lastimado a alguien o a mí mismo si hubiera estado al volante”, puntualizó.


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