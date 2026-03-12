Inicia Liga Intrauniversitaria… ¡Que suenen los cascos!

La fábrica de talento más grande de México iniciará hoy una temporada más.

Con 25 equipos, entre Preparatorias y Facultades, la Liga Intrauniversitaria vivirá a partir de hoy jueves su jornada cero.

Y todos los reflectores apuntarán a las 19:00 horas al Estadio Gaspar Mass de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde los Bicampeones Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) se medirán ante las Lechuzas de Leyes.

FIME se ostenta como el actual Bicampeón en la categoría de Novatos, donde juegan estudiantes que nunca han tenido experiencia con el mundo del ovoide.

Las Facultades y Preparatorias se nutren esta temporada con atletas de otras disciplinas deportivas que se sienten atraídos por el futbol americano.

Históricamente, la categoría Novatos ha surtido de talento a los Auténticos Tigres, quienes tienen visores en cada partido para detectar talento.

En categoría de Prepas, las Águilas de la Preparatoria 9 son los actuales Campeones.

Comentarios