Mourinho inicia su segundo ciclo como DT en el Real Madrid

El técnico portugués se presentó este viernes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para comenzar la planificación de la temporada 2026-2027

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El regreso de José Mourinho al Real Madrid ya es una realidad. Trece años después de su salida, el técnico portugués comenzó oficialmente este viernes su segunda etapa al frente del conjunto merengue con una jornada de trabajo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Acompañado por su cuerpo técnico, Mourinho sostuvo las primeras reuniones de planificación para definir la hoja de ruta de una temporada en la que el club blanco tiene una misión clara: volver a ganar títulos después de dos campañas consecutivas sin levantar un trofeo.

🔊 Mourinho: “Trabajar para el Real Madrid es un honor y una responsabilidad”. pic.twitter.com/Kv78OeO302 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 10, 2026

La directiva apostó por el entrenador portugués para devolver al equipo el protagonismo que ha perdido en los últimos años tanto en España como en Europa.

Aunque el trabajo en cancha comenzará formalmente el próximo lunes, el estratega ya comenzó a coordinar los detalles de la pretemporada y compartió en sus redes sociales una imagen desde Valdebebas acompañada de un breve mensaje: “Vamos”.

La plantilla iniciará actividades con los habituales exámenes médicos antes de comenzar las primeras sesiones de entrenamiento.

Una pretemporada marcada por las ausencias

El arranque de los trabajos será atípico para Mourinho. Varios futbolistas continúan concentrados con sus selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que el técnico deberá iniciar la preparación con un grupo reducido.

Entre las ausencias más destacadas figuran Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, quienes siguen en competencia con Inglaterra y Francia.

La incorporación paulatina de los internacionales obligará al cuerpo técnico a adaptar los planes de trabajo durante las próximas semanas.

Nuevas caras y salidas confirmadas

El Real Madrid también afronta una importante renovación de plantilla. Para esta nueva etapa ya fueron confirmadas las incorporaciones de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, futbolistas llamados a reforzar distintas zonas del campo.

En contraste, Dani Ceballos y Fran García dejaron la institución como parte de la reestructuración impulsada por el club.

Ninguno de los nuevos fichajes estará presente en el inicio de los entrenamientos debido a sus compromisos internacionales y procesos de adaptación.

Mourinho regresa a un club que dirigió entre 2010 y 2013 y donde logró transformar a un equipo que atravesaba una larga etapa de frustraciones en la UEFA Champions League.

Durante su primer ciclo conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de alcanzar tres semifinales consecutivas de Champions League.

También protagonizó una de las rivalidades más intensas de la historia reciente del futbol europeo frente al Barcelona liderado por Lionel Messi.