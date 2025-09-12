Inmortales… ¡bienvenidos a casa! Habrá seis entronizados

Con la integración de seis nuevos inmortales en el deporte el Tec de Monterrey recibirá a la nueva generación 2025.

Entre los inducidos destaca Fernando Von Rossum Garza quien fuera la voz de los Borregos Salvajes en sus campeonatos de 19971 y 1972, impulsor de patronato de Borregos, además de una trascendente trayectoria en la narración del fútbol Americano de la NFL en nuestro país.

En esta generación se integra José Carlos Herrera, uno de los hombres más veloces en México en 200 y 400 metros planos, participante en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

También integran este selecto grupo la futbolista Ana Guadalupe Pontigo, en futbol soccer, quien logró múltiples campeonatos nacionales y fue seleccionada nacional a universiadas mundiales participando en Universiada Mundial, Shenzhen, China (2011) y subcampeona en la Universiada Mundial, Kazán, Rusia (2013).

También es distinguido el voleibolista Sergio Iriarte, Campeón Universiada Nacional (2007, 2008 y 2010) y participante en la Universiada Mundial, Tailandia (2007).

Completan la lista Silverio Pérez y Mario Cantú, campeones con los Borregos Salvajes 1993 y 1994, además de ser seleccionados nacionales de la ONEFA.

La ceremonia de entronización se llevará este sábado a las 19:00 horas en el Wellness Venter del Campus Monterrey.

