Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_12_at_12_32_20_AM_b9a05b7493
Deportes

Inmortales… ¡bienvenidos a casa! Habrá seis entronizados

El deporte del Tec de Monterrey recibirá una nueva generación de 2025 en una ceremonia que se llevará a cabo este sábado a las 19:00 horas en el Wellness Center

  • 12
  • Septiembre
    2025

Con la integración de seis nuevos inmortales en el deporte el Tec de Monterrey recibirá a la nueva generación 2025.

Entre los inducidos destaca Fernando Von Rossum Garza quien fuera la voz de los Borregos Salvajes en sus campeonatos de 19971 y 1972, impulsor de patronato de Borregos, además de una trascendente trayectoria en la narración del fútbol Americano de la NFL en nuestro país.

En esta generación se integra José Carlos Herrera, uno de los hombres más veloces en México en 200 y 400 metros planos, participante en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

También integran este selecto grupo la futbolista Ana  Guadalupe Pontigo, en futbol soccer, quien logró múltiples campeonatos nacionales y fue seleccionada nacional  a universiadas mundiales  participando en Universiada Mundial, Shenzhen, China (2011) y subcampeona en la  Universiada Mundial, Kazán, Rusia (2013).

También es distinguido el voleibolista Sergio Iriarte, Campeón Universiada Nacional (2007, 2008 y 2010) y participante en la Universiada Mundial, Tailandia (2007).

Completan la lista Silverio Pérez y Mario Cantú, campeones con los Borregos Salvajes 1993 y 1994, además de ser seleccionados nacionales de la ONEFA.

La ceremonia de entronización se llevará este sábado a las 19:00 horas en el Wellness Venter del Campus Monterrey.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_12_T150305_780_99f008ec0f
Nicaragua libera 1,200 presos comunes; suman 7,400 en 2025
Whats_App_Image_2025_09_07_at_4_04_34_PM_1_bba141020a
Dinolandia celebra segundo aniversario con gran ambiente familiar
EH_UNA_FOTO_2025_09_03_T154952_307_d8c909a8ad
Al menos 30 mil repatriados por la frontera de Tamaulipas en 2025
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_12_T171104_722_a535354755
Papás de Christian Nodal ayudarán a Cazzu para que Inti viaje
Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_22_32_PM_01470d8e1b
Reynosense, José Méndez, nombrado Consejero Nacional en el SBP
Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_29_36_PM_21589a89ce
Tras resolver broncas, voy de bajadita: Samuel
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
publicidad
×